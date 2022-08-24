В жокейском стиле и не только: какие сапоги будут в тренде этой осенью

Приближается осень, а это значит, что пора задумываться о выборе обуви. Знание актуальных трендов позволит вам пополнить гардероб стильными вещами и создать яркие и самобытные образы. Вот, какие сапоги будут в моде в предстоящем сезоне.

В жокейском стиле

Это высокие сапоги на плоском низком каблуке. Очень практичны и универсальны. Их можно сочетать с джинсами, укороченными брюками, юбками и платьями, любой верхней одеждой. Сапоги удобны в носке: в них можно преодолевать большие расстояния, в отличие от обуви на каблуках. Прекрасный вариант для создания офисно-делового или образа в уличном стиле.

Казаки

Это акцентная обувь, поэтому подходит не под всю одежду. Лучше всего сочетается с джинсами: классическими синими или голубыми. Казаки хорошо вписываются в образ в стиле бохо. Они придают луку нотку богемности. Отлично подойдут для создания образа для прогулки с друзьями, посещения вечеринки.

Челси

Так называются сапоги на тракторной подошве длиной до щиколотки. Основная особенность: в челси нет шнуровки, застежек. Зато есть вставка из резинки сбоку, чтобы обувь было удобно надевать и чтобы она фиксировалась на ноге.

В последнее время появились новые вариации челси. Например, в виде сапог длиной почти до колен. Данная обувь также является практичной, удобной, комфортной для перемещений на дальние расстояния, прогулок, шопинга и т. д. Она красиво смотрится с джинсами скинни и с юбками.

Сапоги-чулки

Это высокая обувь, которая плотно прилегает к ноге. Отсюда и ассоциация с чулочно-носочными изделиями.

Сапоги эффектно смотрятся с короткими платьями, юбками, шортами, облегающими брюками. Они помогают создать романтичный и элегантный образ с акцентом на женственность.

Ботфорты

Это очень высокие сапоги, длиной выше колен. Могут быть как облегающими, так и несколько свободными в районе голенища. Сочетать их нужно с той же одеждой, которая гармонично смотрится с сапогами-чулками.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Ботфорты могут быть как на шпильке и высоких каблуках, так и на низкой подошве.

На шнуровке

Оригинальный вариант обуви, который будет весьма трендовым предстоящей осенью. Плюс такой модели заключается в том, что благодаря шнуровке спереди они зрительно удлиняет ноги, позволяя казаться стройнее. Для удобства берите сапоги на низком плоском каблуке.

Ботильоны на устойчивом каблуке

Не забываем о том, что комфорт на первом месте, если вы выбираете обувь для повседневного ношения. Хороший вариант — это ботильоны на устойчивом широком каблуке. Такая обувь выглядит элегантно и в то же время в ней удобно передвигаться. Ботильоны прекрасно впишутся в офисно-деловой стиль.

Замшевые и бежевые

Если говорить об актуальном материале на предстоящую осень, то это замша. Такая обувь не очень практичная, подходит для сухой погоды. Чтобы сапоги прослужили вам как можно дольше, отдавайте предпочтение натуральной замше и не забывайте осуществлять правильный уход.

Если говорить об актуальном оттенке, то это бежевый. Данный цвет является универсальным. Он сочетается с вещами любых других оттенков. Кстати, осенью в тренде также будет нюдовая одежда.