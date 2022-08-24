Мнение: Ка-52 vs Ми-28

Ка-52 vs Ми-28

— Какая машина лучше?

Этот вопрос часто стал возникать в спорах «экспертов» на различных тематических форумах и в комментариях на разных ресурсах, особенно после начала СВО.

Как я уже писал ранее в одной из статей, сравнение этих двух машин лишено смысла, т.к. хоть они обе и служат для уничтожения живой силы и бронированной техники противника, так или иначе у каждого вертолета есть как свои преимущества так и недостатки перед «оппонентом» и, так же, есть ряд специфичных задач.

Приводить сравнение ЛТХ я не вижу смысла, т.к. это уже миллион раз обмусолено и определенные характеристики каждого подобраны из-за определенных условий конструкторами (а там далеко не дураки работают)

Движки у обоих вертушек идентичные ВК-2500, вот только у 28ого небольшая часть мощности уходит на РВ (рулевой винт), что даёт преимущество Ка-52 в статическом потолке, но так ли это важно?

У обоих вертолетов движки разнесены друг от друга, что обеспечивает эффективность работы одного из двигателей, при попадании ракеты во второй.

Да, благодаря отсутствию РВ, «Аллигатору» не страшен боковой ветер – это несомненно плюс (на море и в горах, в основном)

По маневренности Ка-52 опережает «Ночного», но при крутых маневрах на соосной (двухвинтовой) схеме случается «перехлест лопастей» из-за которых уже было несколько катастроф.

Но у Ка-52 нет такой системы по выживаемости экипажа (особенности кабины Ми-28, подробнее в статье (https://telegra.ph/Mi-28-Nochnoj-Ohotnik-08-07)), но есть «катапульта», которую не всегда можно применить да и применялась она не так часто, чтобы выдавать её за бесспорный плюс (хотя это однозначно + по моему мнению).

Пушка Ми-28 получает гораздо больший сектор обстрела (за счет её подвижности), но у Ка-52 она приближена к центру масс, что влияет на бОльшую точность стрельбы.

«Ночной охотник» пускает ПТУР «Атака» на 6км, а 52ой «Вихрь» на 10, но у второго лазерное наведение, что может использовать противник, для скрытия за объектом, а у «Атака» радиокомандное, что оставляет меньше шансов для противника при попытке "закрыться".

Прицельный комплекс на 28ом – лучше, что обеспечивает более эффективное наведение при плохой видимости.

Если брать фантастический воздушный бой между Ми-28 и Ка-52, то куда важнее будет учитывать тот факт, кто за "ручкой" вертолета сидит, а не «какой вертолет круче».

Собственно весь этот текст (с кратким сравнением двух «нано» вертолетов) к тому, что сравнение это бессмысленно. А все доводы ОПК в пользу одного или другого – чаще зависят от нужды продажи той или иной вертушки на экспорт в другие страны, чем от их реального превосходства одного над другим.

Сейчас, в СВО, данные вертолеты применяются именно в паре, в хорошо сбалансированной паре, т.к. Ка-52 не имеет преимуществ перед Ми-28 (и наоборот), а если и имеет в чем-то, то эти преимущества компенсируются другими факторами его "оппонента". Ка-52 имеет более эффективное вооружение, тогда как Ми-28 обладает более совершенной аппаратурой поиска и информационного обмена.

«Ночной охотник» имеет роль эдакого разведчика, передающим данные на 52-ой до и после своего удара, тогда как «Аллигатору» отведена роль прикрывающего, который дополняет удар первого своим комплексом вооружения.

Баланс – лучше, чем какие-либо отдельно взятые характеристики. И пока на форумах и в чатах идут неутолимые споры о том, кто кручелучше, эта пара на поле боя продолжает уничтожать всевозможные цели, помогая и дополняя друг друга.

Тактических комбинаций очень много и они всегда выбираются под конкретную боевую задачу

P.S.

После более масштабного применения Ми-28НМ можно будет сравнить его и Ка-52, до момента пока на горизонте не засияет Ка-52М, а пока… я всё описал выше.

https://t.me/MilHeliPilot/211 – цинк

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