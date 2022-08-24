Личное мнение: Когда вся жизнь – в телефоне

На днях подруга жаловалась: её дочь-подросток не вылезает из тик-тока и ломает себе психику, сидя в соцсетях.



Фото: istockphoto.com

Смотрит там на всяких Кардашьяно-Дженнеров с их идеальными фигурами, слушает «коучей», которые учат богатеть за 10 дней, а родителям потом только и делай, что разгребай подростковые комплексы. Как будто их без соцсетей не достаточно, да?

Конечно, было бы здорово просто взять и отобрать у ребёнка смартфон, чтобы не забивал себе голову всякой ерундой, но это не выход. Запретный плод станет ещё слаще. Увы, остаётся смириться: для детей и подростков телефон значит гораздо больше, чем для вас. У них вся жизнь в компьютере и смартфоне.

И что теперь, молча наблюдать, как ребёнок смотрит в смартфон и откровенно тупеет? Тоже так себе вариант.

Как говорится, не можешь победить — возглавь. Почему бы не сделать телефон своим союзником?

Умный родитель не будет отбирать у ребёнка компьютер и телефон, а превратит их в эффективные инструменты.

Так, например, в крупнейшей онлайн-школе Skyeng, про которую я неоднократно рассказывала вам, есть отличная школа для детей и подростков Skysmart. Там работают не Марьиванны советской закалки, а продвинутые и опытные учителя, которые, во-первых, помогут ребёнку оставаться в трендах и будут обсуждать с ним тех же самых блогеров, но делать это с пользой — параллельно развивая английский, например.

Во-вторых, учителя помогут ребёнку стать самым продвинутым среди одноклассников, как по успеваемости в целом, так и по части какого-то предмета. Ну хотя бы того же английского. Можно будет уже не просто скроллить ленту, а читать Кардашьяно-Дженнеровские посты в оригинале и переводить их подружкам.

Кроме английского в онлайн-школе есть целый ряд школьных предметов: русский, математика, физика, обществознание, а ещё онлайн-кружки по программированию и даже шахматам (почувствуй себя Бет Хармон).

А если ваш ребёнок ещё не ходит в школу, то в Skysmart его к ней подготовят! А вы сможете оценить все плоды технологического прогресса:

• никаких тетрадей и учебников покупать не нужно, на платформе уже всё есть для учёбы. Просто сажаете ребёнка за компьютер или телефон и идёте по своим делам, пока он занимается чем-то полезным;

• учиться можно где угодно и когда удобно — нужен только интернет. А график занятий можно всегда скорректировать;

• на платформе есть шкала прогресса, так что вы в любой момент сможете посмотреть, как у ребёнка успехи. Учитель тоже на связи и раз в месяц дает развернутую обратную связь. Тут не как в обычных школах, где нужно самому ловить учителей, чтобы узнать, как исправить тройку.

Если сейчас вы не можете точно сказать, что вчера делал ваш ребёнок в компьютере и телефоне, что смотрел, с кем общался, по каким сайтам лазил, то, записав его в самую продвинутую школу Skysmart, вы будете уверены: ребёнок с интересом учится, умнеет, делает себе задел на успешную взрослую жизнь.

В общем, от всей души рекомендую подумать о ребёнке и записаться на вводный бесплатный урок — это ничего не стоит для вас, зато методист познакомит со школой, даст рекомендации по обучению и ответит на все вопросы.

И подарок от меня — до 30 сентября по промокоду МИРО3 вы получите до трёх бесплатных уроков при первой оплате в зависимости от купленного пакета.

А у вашего ребёнка какие взаимоотношения с гаджетами? Насколько он загружен?

Я вот считаю, что свободное время у ребёнка — это недоработка родителей. Согласны? Почему?

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