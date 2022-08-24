 

Курьеры Яндекс.Еды и Delivery Club начнут ездить на тандемных велосипедах

24.08.2022, 13:13, Разное
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Сервисы Delivery Club и Яндекс.Еда со следующего месяца начнут выдавать своим курьерам тандемные велосипеды – это позволит снизить расходы и ускорить работу.

На таких «межбрендовых» транспортных средствах доставка будет осуществляться намного эффективнее.

В связи с необходимостью размещения на одном велосипеде двух курьеров и двух термокоробов, его габаритная длина превысит три метра, а радиус разворота составит около 8 м – как у небольшого автобуса. Для управления потребуется оформить водительское удостоверение особой категории. Хорошая новость заключается в том, что такой велосипед сможет выезжать на любые дороги общего пользования, например на МКАД. Для повышения безопасности «тандемы» оборудуют всеми необходимыми световыми сигналами, фарой-искателем и мощным гудком от грузовика КАМАЗ.

Руководство обоих сервисов уверено, что задумка не приведёт к конфликтным ситуациям – доставщики обоих сервисов давно работают вместе и помогают друг другу. Однако на всякий случай велосипеды оборудуют цифровым тахографом, который зафиксирует, кто сколько крутил педали, и кто сколько времени провёл непосредственно за рулём. Курьерам, которые потратят больше сил, автоматически начислят бонусы.

Если нововведение покажет себя хорошо, Delivery Club рассмотрит возможность запуска маршрутных и индивидуальных велотакси – это будет не только «зелёная» альтернатива общественному транспорту, но и хороший способ дополнительного заработка для курьеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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