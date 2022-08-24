Снесённые советские памятники станут эстонской госсобственностью

Советские памятники, демонтированные в Эстонии, перейдут в собственность государства. Как передаёт ERR, монументы будут переданы министерству обороны, которое будет хранить их в Эстонском военном музее.



AP

Правительство Эстонии разрешило департаменту полиции и пограничной охраны передать в государственную собственность нарвский танк и части других военных памятников, вывезенных из Нарвы и Нарва-Йыэсуу 16 августа. Как передаёт ERR, департамент полиции и пограничной охраны, в свою очередь, передаст имущество министерству обороны, которое будет хранить его в Эстонском военном музее.

В дополнение к танку Т-34, уже хранящемуся в Эстонском военном музее, в разряд музейного имущества как государственная собственность перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом «Виктория», а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.

Ранее указанные элементы имели статус «взятые на хранение» полицией.

«Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности», — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

По его словам, из-за событий на Украине эти монументы стали источником напряжения в обществе, поэтому в интересах общественного порядка их было необходимо быстро убрать.

«Вместе с тем эти монументы являются хоть и достойной сожаления, но все же частью истории и исторической памяти Эстонии. Поэтому мы должны поместить их в такой контекст, в котором значение установленных чужой властью памятников будет адекватно объясняться. Изучением военной истории Эстонии и культурного наследия, а также ознакомлением с ним людей занимается Эстонский военный музей, поэтому следующим логическим шагом будет передать монументы и их детали, которые до сих пор были на сохранении в полиции, в собственность государства, в затем — в число музейных экспонатов», — заявил министр внутренних дел, который внёс в правительство соответствующее предложение.

Как напоминает портал, ранее правительство Эстонии приняло принципиальное решение убрать «военные памятники, установленные оккупационной советской властью», из публичного пространства до конца этого года. Конкретный график и очерёдность будут зависеть от готовности местных самоуправлений и логистических планов. Перезахоронение военных могил осуществляется в сотрудничестве с местными самоуправлениями и в соответствии со всеми международными обязательствами по охране культурного наследия и обеспечению покоя погибших, которые взяла на себя Эстония.