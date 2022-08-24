 

Снесённые советские памятники станут эстонской госсобственностью

24.08.2022, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советские памятники, демонтированные в Эстонии, перейдут в собственность государства. Как передаёт ERR, монументы будут переданы министерству обороны, которое будет хранить их в Эстонском военном музее.


AP

Правительство Эстонии разрешило департаменту полиции и пограничной охраны передать в государственную собственность нарвский танк и части других военных памятников, вывезенных из Нарвы и Нарва-Йыэсуу 16 августа. Как передаёт ERR, департамент полиции и пограничной охраны, в свою очередь, передаст имущество министерству обороны, которое будет хранить его в Эстонском военном музее.

В дополнение к танку Т-34, уже хранящемуся в Эстонском военном музее, в разряд музейного имущества как государственная собственность перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом «Виктория», а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.

Ранее указанные элементы имели статус «взятые на хранение» полицией.

«Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности», — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

По его словам, из-за событий на Украине эти монументы стали источником напряжения в обществе, поэтому в интересах общественного порядка их было необходимо быстро убрать.

«Вместе с тем эти монументы являются хоть и достойной сожаления, но все же частью истории и исторической памяти Эстонии. Поэтому мы должны поместить их в такой контекст, в котором значение установленных чужой властью памятников будет адекватно объясняться. Изучением военной истории Эстонии и культурного наследия, а также ознакомлением с ним людей занимается Эстонский военный музей, поэтому следующим логическим шагом будет передать монументы и их детали, которые до сих пор были на сохранении в полиции, в собственность государства, в затем — в число музейных экспонатов», — заявил министр внутренних дел, который внёс в правительство соответствующее предложение.

Как напоминает портал, ранее правительство Эстонии приняло принципиальное решение убрать «военные памятники, установленные оккупационной советской властью», из публичного пространства до конца этого года. Конкретный график и очерёдность будут зависеть от готовности местных самоуправлений и логистических планов. Перезахоронение военных могил осуществляется в сотрудничестве с местными самоуправлениями и в соответствии со всеми международными обязательствами по охране культурного наследия и обеспечению покоя погибших, которые взяла на себя Эстония.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.22 / Мэр, погорельцев не жалея, велит сыграть им в лотерею

14.05.21 / “Моя тетя Лена пришлась по душам”: Полина Гагарина представила сериал “Бывшие”

18.06.22 / Motorola привезла в Европу смартфоны Moto G62 и G42

20.07.20 / Новые фотографии Марка Цукерберга с отдыха на Гавайях взорвали интернет

25.01.22 / Мнение: О русской «дани» Кадырову… Цифры шокируют

24.10.20 / Рубрика: “Бред сивой кобылы”

26.12.21 / Врач Тараленко рассказала, как помочь легким восстановиться после COVID-19

15.01.21 / В большинстве регионов России не успевают закупить химикаты для хлорирования крещенских купелей

14.08.21 / Следственный комитет проверит картины Третьяковки на наличие порнографии

20.08.22 / Мнение: Атака БПЛА на Севастополь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика