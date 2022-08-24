Названа польза петрушки для здоровья человека

Эксперты рассказали о пользе петрушки для здоровья человека. Комплекс витаминов и минералов, содержащийся в растении, способствует омоложению и улучшению функций органов и систем.

Здоровье человека зависит от многих факторов, одним из которых является его рацион. Содержащиеся в продуктах питания микроэлементы насыщают организм необходимыми веществами. Особенно много витаминов и минералов, необходимых для стабильной работы организма, содержится в зелени, пряностях и приправах. Так, одним из самых полезных растений, используемых в кухнях мира, является петрушка. Содержащийся в ней витамин С укрепляет иммунитет, что помогает бороться с различными недугами.

Кроме того, петрушка стимулирует аппетит, что улучшает пищеварение, снижает образование газов в желудочно-кишечном тракте и устраняет боли в животе. Специалисты включают растение в список самых полезных пряностей и специй наряду с имбирем, куркумой, красным перцем, орегано, корицей и шалфеем. Зелень способна уменьшать воспалительные процессы, ослабляющие здоровье человека. Это возможно благодаря также наличию витаминов А и Е, а также флавоноидов, действенных против таких хронических заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, злокачественные новообразования и атеросклероз.

Достаточно 10 веточек петрушки для того, чтобы получить дозу витамина для образования белков, формирующих кости и способствующих свертыванию крови. Также растение помогает омолодить кожу, убрать мелкие морщины и сделать ее более эластичной и упругой благодаря наличию в нем большого количества коллагена. Можно использовать полезную зелень и вместо жевательной резинки для освежения дыхания, причем даже при сочетании ее с чесноком и луком.