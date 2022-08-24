 

Названа польза петрушки для здоровья человека

24.08.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты рассказали о пользе петрушки для здоровья человека. Комплекс витаминов и минералов, содержащийся в растении, способствует омоложению и улучшению функций органов и систем.
Здоровье человека зависит от многих факторов, одним из которых является его рацион. Содержащиеся в продуктах питания микроэлементы насыщают организм необходимыми веществами. Особенно много витаминов и минералов, необходимых для стабильной работы организма, содержится в зелени, пряностях и приправах. Так, одним из самых полезных растений, используемых в кухнях мира, является петрушка. Содержащийся в ней витамин С укрепляет иммунитет, что помогает бороться с различными недугами.

Кроме того, петрушка стимулирует аппетит, что улучшает пищеварение, снижает образование газов в желудочно-кишечном тракте и устраняет боли в животе. Специалисты включают растение в список самых полезных пряностей и специй наряду с имбирем, куркумой, красным перцем, орегано, корицей и шалфеем. Зелень способна уменьшать воспалительные процессы, ослабляющие здоровье человека. Это возможно благодаря также наличию витаминов А и Е, а также флавоноидов, действенных против таких хронических заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, злокачественные новообразования и атеросклероз.

Достаточно 10 веточек петрушки для того, чтобы получить дозу витамина для образования белков, формирующих кости и способствующих свертыванию крови. Также растение помогает омолодить кожу, убрать мелкие морщины и сделать ее более эластичной и упругой благодаря наличию в нем большого количества коллагена. Можно использовать полезную зелень и вместо жевательной резинки для освежения дыхания, причем даже при сочетании ее с чесноком и луком.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.22 / Мнение: Пакистанский поток

23.11.21 / Жены им не простили: 5 знаменитостей, семьи которых разрушили внебрачные дети

27.04.22 / Матвиенко призвала дать свободу бизнесу

31.03.22 / Какие профессии в России самые востребованные – ответил экономист

26.05.22 / Отказалась рожать детей и потеряла голову от другого: как рухнул брак Анжелики Варум

20.06.22 / Декор, акцент и комфорт: как сшить чехол на декоративную подушку своими руками

23.08.22 / Мнение: Три столпа Западного мира, «не смотри наверх» и измельчание западных политиков

25.05.22 / Бесит – Личное мнение

17.09.21 / За две недели сгорает 7 килограммов: предельно простая, но эффективная огуречная диета

02.04.22 / Мнение: Письмо: “Немного получается”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика