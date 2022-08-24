 

Названы напитки, способные помочь при гипертонии

24.08.2022, 12:48, Разное
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Ученые определили напитки, которые рекомендуется употреблять при повышенном артериальном давлении. Они способны бороться с симптомами гипертонии.

Известно, что поддержание нормального давления невозможно без употребления достаточного количества жидкости. Необходимо пить чистую воду для корректировки показателей АД. Также полезен свекольный сок, расширяющий сосуды и обеспечивающий нормальное течение крови.

Особое внимание следует уделять гранатовому соку, так как он содержит калий и антиоксиданты, что помогает снизить давление. Полезен и зеленый чай, обезжиренное коровье молоко. Все эти напитки помогают улучшить состояние при гипертонии.


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