Названы напитки, способные помочь при гипертонии

Ученые определили напитки, которые рекомендуется употреблять при повышенном артериальном давлении. Они способны бороться с симптомами гипертонии.

Известно, что поддержание нормального давления невозможно без употребления достаточного количества жидкости. Необходимо пить чистую воду для корректировки показателей АД. Также полезен свекольный сок, расширяющий сосуды и обеспечивающий нормальное течение крови.

Особое внимание следует уделять гранатовому соку, так как он содержит калий и антиоксиданты, что помогает снизить давление. Полезен и зеленый чай, обезжиренное коровье молоко. Все эти напитки помогают улучшить состояние при гипертонии.