 

Гимн России стал трендом в Сети (якобы)

24.08.2022, 12:40, Разное
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Певец SHAMAN – ярый патриот России, доказывающий любовь к Родине не только словом, но и делом. Так, недавно он выпустил клип, исполнив гимн России. Ролик практически мгновенно стал трендом в социальных сетях и возглавил топ трендов платформы YouTube.

Артист выложил в Сеть клип вчера, 23 августа, и за кратчайшие сроки видео буквально стало вирусным и набрало сотни тысяч просмотров. Так, теперь ролик находится на втором месте на YouTube в разделе “музыка”.

Напомним, певец исполнил гимн страны во время тура по южным городам России. Впервые граждане услышали его исполнение во время концерта в Ялте.


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