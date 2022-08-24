Спрос на “двушки” снизился в два раза

Покупатели вторичного жилья в Москве стали меньше интересоваться двухкомнатными квартирами. Спрос на такие лоты за месяц сократился почти в два раза. Как следствие, выросло количество сделок с одно– и трехкомнатными квартирами.

В июле каждая третья сделка была совершена с однокомнатными квартирами. За месяц спрос на «однушки» вырос на 7%.

На долю «трешек» пришлось 31% от всех покупок, на долю «двушек» – 29%. Еще месяц назад двухкомнатные квартиры интересовали почти половину покупателей.

Средняя стоимость купленной на вторичном рынке квартиры по итогам июля составила 13,4 млн рублей. Стоимость каждой десятой приобретенной квартиры составила до 6 млн рублей. Больше всего сделок было совершено в бюджетах от 9 до 12 и от 15 до 30 млн рублей.