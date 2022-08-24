 

Полезно было б на работе отдаться сну или дремоте

24.08.2022, 12:35, Разное
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Разрешение работникам спать, когда они хотят, — просто мечта белых воротничков, сиречь офисного планктона. Пресловутые британские ученые отыскали даже аргументы для своих рекомендаций. Дескать, сон посреди рабочего дня «повысит прибыль и производительность».

Думается, нет ничего плохого в том, чтобы «дяди и тети» могли немного вздремнуть, но, как поется в старой песенке, «не на работе». Однако ж, по последним исследованиям, сон может быть полезен для сотрудников: он способен сделать их более бдительными и продуктивными.

Сие мнение высказали так называемые эксперты по сну. Мало того, они считают, что предоставление работникам возможности вздремнуть, когда им захочется, является секретом построения успешного бизнеса. Только подумайте, разрешение сотрудникам поспать в рабочее время повышает не только их благосостояние, но и прибыль компании.

Эффективность сна на рабочем месте доказал анализ аж более 50 исследований когнитивных эффектов этого процесса. Ученые обнаружили, что независимо от возраста работника, дремота приводила к «умеренному улучшению познавательных способностей». И вообще, поклонниками ежедневного сна были, например, Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, бывшие британские премьер-министры.

Не учли специалисты лишь того, что их далеко идущие выводы, опубликованные в Sleep Medicine Reviews, возмутят потенциального премьер-министра Лиз Трасс и члена парламента Джейкоба Рис-Могга. Эти горе-политики настаивают на том, что британский ад стоимости жизни может быть исправлен, если работники будут «вкалывать» так же усердно, как это делают китайцы.

Что же касается наших доморощенных офисных работников, так те наверняка проголосовали бы руками, ногами и еще чем-нибудь, чтобы такое замечательное нововведение было принято Госдумой и Минтруда. Причем насаждалось бы в обязательном порядке.

Бедняги ведь так страшно устают, перекладывая бумаги с места на место: их «каторжный труд» сравним разве что с работой шахтера в забое, причем дедовским методом — кайлом и лопатой. А поспят — сразу легче станет: глядишь, еще какую-нибудь стрелялку-бродилку освоят.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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