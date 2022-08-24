 

Мнение: Ройзман

24.08.2022, 11:45, Разное
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Раз не получается задержать диверсантов, пускающих дроны в Крыму, взрывающих в центре страны автомобили с людьми, спецслужбы решили поднять статистику захватом Ройзмана в Екатеринбурге. Которому вменили стандартную дискредитацию с возможным 10-летним сроком заключения.

Тем более, полугодовой юбилей операции «Киев за три дня». С Киевом как-то не задалось, так хоть что-то…

Источник: Эль Мюрид


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