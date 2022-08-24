Мнение: Ройзман

Раз не получается задержать диверсантов, пускающих дроны в Крыму, взрывающих в центре страны автомобили с людьми, спецслужбы решили поднять статистику захватом Ройзмана в Екатеринбурге. Которому вменили стандартную дискредитацию с возможным 10-летним сроком заключения.

Тем более, полугодовой юбилей операции «Киев за три дня». С Киевом как-то не задалось, так хоть что-то…

—