 

Свердловское УРПЦ предложило изменить название станции метро «Геологическая» на «Теологическая»

24.08.2022, 11:33, Разное
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Секретарь Свердловского управления Русской православной церкви митрополит Антоний выступил с инициативой изменить название станции екатеринбургского метро «Геологическая» на «Теологическая».

Он напомнил, что рядом с ней располагается Горный университет, где кафедра теологии существует уже 12 лет.

– Ежегодно там защищаются до двадцати магистров богословия, так что пришло время отразить в топонимике сегодняшнее положение вещей. Я вам больше скажу, решение давно назрело и перезрело. Некоторые здания, которые сейчас принадлежат УГГУ, до революции принадлежали церкви, — объясняет владыка.

По мнению сановника, этот малый шаг может привести к тектоническим изменениям. Горожане станут чаще вспоминать о высоком, уровень преступности в окрестностях станции снизится и даже успеваемость будущих геологов должна устремиться к новым рекордам.

– Вандалы перестанут рисовать свою белиберду на зданиях, а бессовестные коммерсанты перестанут заклеивать всё объявлениями. Студенты университета под страхом божьего гнева начнут лучше учиться, а значит, и геология по итогу ничего не потеряет, скорее даже наоборот — получит импульс к динамичному развитию, – добавил митрополит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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