 

“Жить не хочется”: друг о судьбе вдовы юмориста Михаила Евдокимова

24.08.2022, 11:18, Разное
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“Евдокимова я всегда считал своим старшим братом, – признается Кузнецов-Таежный. – Поэтому я каждый год приезжаю на Алтай в село Верх-Обское, где провожу фестиваль памяти Миши. 7 августа мы – родные, друзья, члены фонда имени Евдокимова – собираемся на его могиле на кладбище, служим панихиду, а потом вдова накрывает поминальный стол”.

“Тяжело ей было, особенно в первые два-три года. Миша ведь не просто кормилец был, а звезда и суперчеловек. Но она молодец, держится, а мы, чем можем, ей помогаем, – рассказал Юрий о 61-летней вдове Евдокимова. – Летом живет в том же доме, что и при жизни Миши – на берегу речки Катуни. А на зиму она перебирается в Москву – в центре города у нее есть квартира”.

После смерти Евдокимова много писали, что-де она была подстроена. “У Миши были враги, как и у любого яркого человека. Но хочу все-таки верить в ошибку водителя, а если это не так, то жить не хочется”, – вздыхает Кузнецов-Таежный. Напомним, водитель “Тойота Спринтер Марино” Олег Щербинский был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель трех человек. Обвинение утверждало, что он не уступил дорогу машине губернатора, которая была оборудована проблесковым маячком, а потому имела приоритет на дороге. 3 февраля 2006 года Зональный районный суд Алтайского края признал Щербинского виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

23 марта 2006 года Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты, отменила резонансный приговор и прекратила уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления в действиях Олега Щербинского, тем самым полностью оправдав его.

На родине Евдокимова за эти годы появился мемориальный музей, который постоянно пополняется экспонатами. В том числе и стараниями друзей. “Там очень много всего”, – говорит Кузнецов-Таежный.

Рассказал он и про наследницу артиста. “Дочь Анечка (род. 9 мая 1987 года, кончила Московский гуманитарный университет по специальности “международный туризм”, занималась организацией концертов – Прим. ред.) сегодня помогает маме и воспитывает собственного сына – Михаила Сергеевича Евдокимова, полного тезку покойного Миши. К сожалению, с мужем она не живет, ну да это не беда”.


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