Обувные тренды сезона осень-зима 2022/2023: 5 модных сапог и туфель и лучшие миксы с ними

Мы еще не избавились от летних сандалий и эспадрилий, но уже пора пора обратить внимание на тренды осени-зимы 2022/2023. Модницы наверняка полны нетерпения узнать, какие сапоги станут фаворитами нового сезона, каблуки или плоская подошва будут в тренде.

Итак, обувные хиты осенне-зимнего сезона 2022/2023.

Ботфорты

Ботфорты станут трендом в осенне-зимнем сезоне 2022/2023. Модные показы в Милане и Париже подтвердили это. Возвращающиеся в моду сапоги выше колена, которые переживали триумф несколько сезонов назад стали еще выше – голенище не только закрывает колено, но в экстремальном варианте поднимается вверх по ноге до бедра. Также будут в моде сапоги с высоким голенищем гармошкой.

Это определенно не та обувь, которую легко комбинировать. Если вы решитесь носить ботфорты, сочетайте их со сдержанными предметами одежды нейтральных тонов. Очень стильно они смотрятся с тренчем оверсайз, а также с коротким платьем в стиле шестидесятых.

Обувь на платформе

Она доминировала летом и останется актуальной осенью и зимой 2022/2023. Туфли на платформе представлены в большинстве недорогих брендов. Если кто-то хочет прибавить к росту несколько сантиметров, это будет просто сделать благодаря этому тренду. Хитовыми моделями станут туфли, босоножки и ботильоны без лишнего декора.

Следует обратить внимание, что нюдовые цвета сливаются с ногами и таким образом оптически удлиняют их. Лучше всего носить их с классической воздушной одеждой, чтобы образ получился новаторским и в то же время необычным.

Классические туфли на каблуках

Туфли на каблуке сейчас переживают свои лучшие времена. Классические лодочки на шпильке – универсальный вариант.

Самая элегантная обувь вновь претендует на место на пьедестале трендов. Белые классические туфли великолепно смотрятся с расклешенной юбкой миди.

Каблук необязательно должен быть головокружительно высоким. Экстремальную шпильку лучше оставить для особых случаев, на выход, а для повседневной жизни, на каждый день, подобрать более удобный вариант. Классические туфли на каблуке могут быть из матовой натуральной кожи, лакированные, замшевые.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Резиновые сапоги

Они стали настоящими героями модного показа Chanel на осенне-зимний сезон 2022/2023. В сочетании с одеждой из твида или кожаными брюками эта обувь принимает совершенно новый вид и доказывает, что может быть не только практичной, но и невероятно стильной. Они могут яркими и нейтральных оттенков, однотонными и с принтами, на каблуках и на плоской подошве, прозрачными, утепленными, на шнуровке.

Может встать вопрос о том, как их носить. Строгих правил по этому поводу нет. Эксперты моды разрешают носить их с короткими платьями и юбками мини.

Туфли с ремешками

Сапоги не будут единственными героями предстоящей осени и зимы. Наряду с классическими туфлями в тренд выходят модели с ремешками на щиколотке и по центру ноги и даже претендуют на звание самой модной пары нового сезона. Очень женственные и с налетом наивности, они станут настоящим хитом, перед которым невозможно устоять.

Если сочетать такие туфли с черным платьем с пышной юбкой, можно без особых усилий добиться создания безупречного наряда.