Давить тут — в экономической войне с Европой РФ нащупала «слабое звено»

У Германии с Россией давние экономические и исторические связи, и последние полвека Германия выстраивала с Россией отношения, опираясь на импорт газа. Но в нынешней ситуации РФ пытается максимально использовать зависимость Германии, воспринимая её как точку, к которой нужно приложить усилие, чтобы достигнуть своих целей, пишет Le Figaro.



AP

«Турбина раздора» — так пишет Le Figaro о турбине для газопровода «Северный поток», которая сейчас находится в Германии и должна быть направлена России. Но возвращения она ждёт уже несколько недель, отмечает автор статьи, и этот вопрос стал камнем преткновения между Германией и Россией.

Без этой турбины «Северный поток» не может работать в полном объёме. И потому «Газпром» сократил поставки в пять раз по сравнению с возможностями трубопровода. Германия утверждает, что для отправки турбины нет никаких препятствий — Москва лишь должна предоставить соответствующие таможенные документы. Канцлер Германии, как пишет автор статьи, оказался между желанием выразить европейскую солидарность и заботой о своих согражданах в условиях приближения зимы. А «Газпром» обвиняет Siemens Energy в том, что она не передала документы, которые позволят вернуть турбину в работу.

Эта проблема активно обсуждается в немецких СМИ, что показывает, как растёт обеспокоенность немцев относительно энергетического кризиса, который может разразиться в случае остановки поставок российского газа. Из РФ в Германию поступает 35% газа, и становится очевидна сильная энергетическая зависимость Германии от России.

Для РФ Германия, которая долгое время по историческим и экономическим причинам была её главным партнёром в Европе, теперь «слабое звено», на которое можно опереться с конкретной целью, пишет автор статьи: разрушить поддержку, которую Запад оказывает Киеву. Но издание приводит слова российского эксперта Фёдора Лукьянова: «Экономическая война — это экономическая война. РФ будет, естественно, вести себя самым рентабельным и самым эффективным для неё образом в нынешних обстоятельствах», то есть постарается воспользоваться зависимостью Германии.

Однако в нынешней ситуации становится актуальным и вопрос трубопровода «Северный поток — 2». «Морской змей» — так называет автор статьи этот трубопровод, напоминая, что он призван закрепить зависимость Европы от российского газа. В Германии некоторые по-прежнему призывают вернуться к этому проекту, среди них бывший канцлер Герхард Шрёдер. И Владимир Путин отмечал, что в случае, если невозможно будет использовать «Северный поток», то технически возможно будет запустить «Северный поток — 2», который по сути уже готов к работе.

С этим согласен и вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки. Он в пятницу выступил с призывом, чтобы Берлин позволил запустить «Северный поток — 2», дабы «население этой зимой не замёрзло и промышленность не пострадала от серьёзного ущерба». «Без российского газа немецкой промышленности не существует», — приводит издание слова эксперта по рынкам полезных ископаемых Дидье Жюльена.

К тому же руководство многих восточных регионов Германии предупреждает о возможных массовых социальных волнениях. Лидер Саксонии высказался за заморозку украинского конфликта, его коллега из Баварии призывает немецкие власти «подумать о народе». В итоге начинает чувствоваться раздор среди трёх партнёров по правящей коалиции, приводит издание слова эксперта из Брукингского института.

«Эту страницу уже перевернули», — пишет автор статьи, отмечая, что во времена Меркель Германия хотела включить Россию в Европу, импортируя её газ. «Это конец истории, которая длилась 50 лет», — напоминает политолог Фёдор Лукьянов. По его словам, теперь европейцы пытаются избавиться от этой связи.

Путин говорит немцам: откройте «Северный поток — 2» или же пострадаете. Но для многих в Берлине такой шаг стал бы «политическим самоубийством». Однако Путин уверен, что Германия остаётся тем рычагом, на который он должен нажать с максимальной силой, чтобы разбить Европу и НАТО, пишет Le Figaro.