 

“Его собственный выбор”: названа неожиданная причина внезапной смерти 48-летнего Шатунова

24.08.2022, 9:55, Разное
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По мнению психолога Светланы Назоевой, смерть кумира стала не случайным стечением обстоятельств, как утверждают многие. Его уход из жизни – это неразрывная цепочка жизненных циклов, которые ему суждено было пережить.

“Я абсолютно убеждена, что неожиданная смерть Юрия – это его выбор на уровне подсознания, – уверяет психолог. – “Неосознанный выбор смерти”, который человек делает под давлением ситуаций, уходящими своими корнями глубоко в детство”.

Шатунов из неблагополучной семьи: отец их бросил, а мать не выходила из запоев. Воспитанием мальчика практически никто не занимался. Жил он у своей тети, которая и определила его в школу-интернат №2 города Кумертау. Мальчику тогда было 12 лет.

Несмотря на стремительный взлёт по творческой лестнице, когда, казалось бы, что весь мир у твоих ног, Юрий где-то глубоко в душе продолжал искать свою мать. Эта психологическая травма, которая крепко засела у него в сознании, травма брошенного ненужного ребенка, и стала причиной того, что на бессознательном уровне он пытался доказать всему миру, что он не хуже других. Даже, как бы жестоко это не звучало, ценой собственной жизни. Это его судьба, которая “слеплена” из всех обид и радостей, побед и разочарований, желания быть любимым своими родителями…

“Он прожил короткую, но яркую, полную разных красок жизнь. Им восхищались, ему поклонялись, его возводили в ранг кумира. Но, единственную любовь, которую он искал всю свою жизнь – любовь родной матери – так и не суждено было ему получить и принять. И это стало его жизненной трагедией, которая подтолкнула неосознанно выбрать себе смерть” – комментирует психолог Светлана Назоева.


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