Захарова: Польша забыла клятвы в евросолидарности
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Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
«Это еще один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной», – передает радиостанция Sputnik ее слова.
Так, по предположению Захаровой, Польшей движет «желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности».
«Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту», – резюмировала представитель МИД.
Ранее стало известно, что Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».
До этого Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
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