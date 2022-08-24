 

Захарова: Польша забыла клятвы в евросолидарности

24.08.2022, 9:40, Новости дня
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Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

«Это еще один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной», – передает радиостанция Sputnik ее слова.

Так, по предположению Захаровой, Польшей движет «желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности».

«Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту», – резюмировала представитель МИД.

Ранее стало известно, что Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».

До этого Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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