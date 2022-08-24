 

Лесные пожары в Рязанской области за сутки выросли на четверть

24.08.2022, 9:40, Новости дня
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Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тыс. гектаров, рассказал представитель экстренных служб.

«На 07.00 среды, площадь всех очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 11,716 тыс. гектаров, на 10.00 вторника она была 9,469 тыс. гектаров. Таким образом, рост почти 24%», – сообщил источник РИА «Новости».

В регионе введен режим ЧС, эвакуированы жители двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией.

Тем временем запах гари и дымка окутали утром в среду несколько районов Владимира, это стало следствием лесных пожаров в Рязанской области.

«Это дым от пожаров в Рязанской области», – сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона. С ночи во Владимире стал усиливаться запах гари. Утром видна легкая дымка – она присутствует на ряде улиц в центре города и в спальных районах.

Первый лесной пожар в Рязанской области произошел 7 августа, второй – через день, позже пожары разрослись. 17 августа запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе появился в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

До этого в МЧС сообщили, что для ликвидации пожаров в Рязанской области задействовали 19 воздушных судов.

Напомним, власти Рязанской области объявили о введении режима ЧС из-за лесных пожаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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