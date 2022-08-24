 

Бутылки с зажигательной смесью бросили в здание орловской администрации

24.08.2022, 9:40, Новости дня
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Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в центральный вход здания администрации Орловской области, один из сотрудников получил ожоги, сообщил глава региона Андрей Клычков.

«В 07.50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером 24 февраля девушка 1999 года рождения на Пушкинской площади в Москве кинула в полицейских бутылку с зажигательной смесью. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Происшествие произошло в ходе несанкционированной акции. После того ее арестовали.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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