ГИБДД переведёт номерные знаки автомобилей на кириллицу

В целях недопущения выезда за границу отечественных автомобилей, не удовлетворяющих требованиям западных экологических норм и стандартов безопасности, ГИБДД начнёт включать в номерные знаки буквы алфавита, не имеющие латинских аналогов со сходным начертанием.

Ведомство опубликовало исчерпывающий список таких символов: Б, Г, Д, Ё, Ж, З, И, Й, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Применять пока будут лишь малую часть из них, а твёрдый и мягкий знаки планируют зарезервировать для правительственных серий чиновников, попавших под санкции. Эксперты отмечают, что эти символы невозможно быстро произнести по рации, если есть необходимость остановить машину, поэтому обычным гражданам на номера с «Ь» и «Ъ» рассчитывать не стоит.

Авторы инициативы также отмечают, что новые буквы в номерах позволят существенно увеличить число комбинаций и предотвратить необходимость введения четырёхзначных кодов регионов. Ранее выданные знаки с четырехзначным кодом региона в Краснодарском регионе будут подлежать замене.

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