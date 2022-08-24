Проституток приравняют к работникам культуры

Министерство культуры приняло решение признать работницами досуга и уравнять их в правах с работниками культуры лиц женского пола, оказывающих интимные услуги за материальное вознаграждение.

Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и защитить права работниц – для них будет проводиться ежегодная индексация социальных выплат.

Для реализации инициативы в Минкульте предложили изменить статус заведений, где работают жрицы любви – ночные клубы, бары, сауны, спа-салоны будут официально называться дворцами досуга, при этом они получат право не менять вывеску, чтобы не терять постоянных клиентов.

– Очень важно защитить каждого работника досуга – танцовщиц, массажисток, кальянщиц. Они заслужили соответствующие записи в трудовой и право своевременного выхода на пенсию. Важен и вопрос уравнивания статуса работников культуры и работников досуга, если бы мы уравняли первых со жрицами любви, это вызвало бы негодование, а нынешний вариант устроит всех, ведь не унижает никого, – пояснила замминистра культуры Елена Полянская.

Нововведение также уравняет директоров досуговых заведений и директоров ДК. Это позволит им занимать более высокие должности в сфере культуры, в частности, работать в Минкульте и государственных фондах.

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