 

Трюдо пообещал Шольцу подумать над поставками газа, но маршрут будет длинным

24.08.2022, 7:25, Разное
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На встрече в Монреале канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились об углублении сотрудничества двух стран, в том числе и в энергетической сфере, пишет Frankfurter Allgemeine. Канадский премьер пообещал, что рассмотрит возможности поставки сжиженного природного газа в ФРГ и Европу. Но ранее он отмечал, что для этого голубое топливо нужно будет перевозить от месторождений на западе страны к восточному побережью, а это относительно длинный маршрут.

Германия и Канада хотят в будущем теснее сотрудничать друг с другом в различных сферах. В понедельник после встречи с канцлером Олафом Шольцем в Монреале премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился рассмотреть возможность поставок сжиженного природного газа в Германию и Европу. Шольц поблагодарил Трюдо за то, что Канада отправила в Германию турбину Siemens для газопровода «Северный поток», которую ремонтировала у себя. В Канаде эта турбина вызывала споры. Канцлер Германии подчеркнул сильное желание углубить двусторонние отношения и заявил, что обе страны тесно сотрудничают в поддержке Украины.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Присутствие в Прибалтике канадских и немецких войск — это видимое доказательство этих усилий. Мы вместе ввели жёсткий санкционный режим против России. Путин не смог вбить клин между нами. И благодаря вашим умным и смелым решениям мы займёмся примирением двух политических сфер, к которым до сих пор иногда относятся как к взаимоисключающим, то есть к энергии и климату. Необходимо способствовать переходу на экологичные источники энергии. Потому что нам нужно снизить свою зависимость и достичь наших климатических целей.

До этого Трюдо говорил об относительно длинном транспортном маршруте от месторождений газа на западе страны до восточного побережья. Только оттуда можно будет поставлять его в Европу. Однако, по его словам, правительство рассматривает возможность упростить процедуру утверждения. Канада пытается поставить на мировой рынок больше природного газа и другими путями. Однако строительство новых СПГ-терминалов в стране носит спорный характер по экологическим причинам.

Вместе с вице-канцлером Робертом Хабеком Шольц находится сейчас с трёхдневным визитом в Канаде. Их сопровождает большая делегация экономистов. Наряду с тесным сотрудничеством в рамках G7 причина интереса к стране также заключается в том, что Канада богата сырьём.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.


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