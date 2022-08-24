 

Ненависть набирает обороты — жители нескольких американских штатов обнаружили у себя на пороге антисемитские листовки

24.08.2022, 7:25, Разное
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В преддверии промежуточных выборов в США распространяются листовки антисемитской направленности, пишет NBC. Виновниками коронавируса, абортов, инфляции и многого другого в них называются чиновники-евреи в администрации Байдена и медиакомпании, возглавляемые руководителями еврейского происхождения. За последние несколько недель подобные листовки были обнаружены в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной Каролине, Вирджинии, Колорадо, Калифорнии и Флориде, а также в других штатах.

В воскресенье утром жители небольшого пляжного городка Бригантин в штате Нью-Джерси проснулись и увидели на порогах своих домов послания с пропагандой ненависти.

ВИНСЕНТ СЕРА, мэр Бригантина, Нью-Джерси: В то утро я проснулся от нескольких текстовых сообщений, электронных писем и телефонных звонков. Люди были очень, очень встревожены. Я могу сказать, что жители очень возмущены этим.

В листовках антисемитской направленности, распространяемых группой под названием «Лига защиты гоев», виновниками коронавируса, абортов, инфляции и многого другого называются чиновники-евреи в администрации Байдена и медиакомпании, возглавляемые владельцами или исполнительными директорами еврейского происхождения. Правоохранительные органы ничего не могут с этим поделать. Это свобода слова. За последние несколько недель подобные листовки были обнаружены в Нью-Йорке, Северной Каролине, Вирджинии, Колорадо, Калифорнии и Флориде, а также в других штатах.

ДЖОНАТАН ГРИНБЛАТТ, генеральный директор Антидиффамационной лиги: Только за этот год число пропагандистских акций, направленных против евреев и организованных этой группой, «Лигой защиты гоев», увеличилось более чем в три раза.

В 2021 году Антидиффамационная лига зафиксировала более 2500 актов антисемитизма в США. Это самый высокое значение с начала учёта данных 43 года назад. Данный показатель включает более 1700 случаев домогательств, около 850 актов вандализма и 88 нападений, в том числе 11 с применением огнестрельного оружия.

ДЖОНАТАН ГРИНБЛАТТ, генеральный директор Антидиффамационной лиги: Их цель состоит в том, чтобы запугать евреев и людей вокруг них.

Объектами пристального наблюдения из-за связи с группами ненависти становятся крайне правые кандидаты, включая Дуга Мастриано, кандидата от республиканцев на пост губернатора Пенсильвании. Он регулярно размещал посты в социальной сети, известной своей антисемитской направленностью, и оплачивал для сайта консалтинговые услуги до тех пор, пока его не раскритиковали в средствах массовой информации. И Кэри Лейк, кандидата от Республиканской партии на пост губернатора Аризоны. Сегодня под давлением она отказалась от поддержки кандидата в сенат штата Оклахома из-за использования им гомофобных и антисемитских высказываний.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, ведущий международный корреспондент NBC: И всё это при том, что до промежуточных выборов, где ставки высоки, осталось всего три месяца.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года. 


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