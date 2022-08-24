 

“Это позор”: принца Уильяма и Кейт Миддлтон распекли за побег из города

24.08.2022, 7:06, Разное
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон бегут из Кенсингтонского дворца за город. Совсем скоро они переедут в Виндзор, где будут жить в коттедже Аделаида, расположенном в 10-ти минутах ходьбы от Виндзорского замка, в который не так давно поселилась Елизавета II. Говорят, звездная чета, воспитывающая троих детей, хочет вести обычную семейную жизнь в тишине и покое.

В британской антимонархической организации Republic возмутились решением герцога и герцогини Кембриджских перебраться в новый дом. Как отметил лидер организации Грэм Смит, внуку Елизаветы II и его жене дарят жилье, в то время как обычные британцы тратят последние деньги на счета за электроэнергию и страдают от инфляции. “Это позор. Все эти дворцы требуют круглосуточной охраны, обслуживания и обогрева”, – справедливо заметил исполнительный директор организации.

Журналист Питер Хант в свою очередь обратил внимание на другой возмутительный факт. Мол, раньше Уильям уверял общественность, что он вместе с супругой и детьми планирует жить в Кенсингтонском дворце долгое время, и все ради того, чтобы деньги налогоплательщиков были потрачены на реставрацию этого особняка.

Ранее жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заметили в аэропорту. Куда направилась женщина с детьми и без супруга, ранее писали “Дни.ру”.


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