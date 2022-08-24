Астронавт NASA заявил о важности партнёрства с Россией в космосе на фоне международной напряжённости

Астронавт NASA Фрэнк Рубио, которому вместе с двумя российскими космонавтами предстоит отправиться к МКС с космодрома Байконур, заявил о важности сотрудничества между США и Россией в аэрокосмической отрасли, передаёт Newsweek. По его словам, в моменты напряжённости во всём мире полёты человека в космос и исследования должны оставаться «формой дипломатии и партнёрства». Рубио подчеркнул, что именно в космосе страны могут «находить точки соприкосновения и продолжать достигать великих целей вместе».



NASA

Американский астронавт Фрэнк Рубио, которому предстоит отправиться к МКС на корабле «Союз МС-22» вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, заявил, что этот полёт будет иметь решающее значение для отношений между двумя странами. По его словам, запуск с космодрома Байконур, назначенный на 21 сентября, является «невероятно важной миссией», передаёт Newsweek.

«Наше партнёрство между NASA и «Роскосмосом» продолжается уже долгое время, и это действительно хорошие и прочные отношения. Я думаю, что эта экспедиция отражает постоянные усилия невероятных команд с обеих сторон и удивительных людей, которые воплощают это в жизнь», — заявил Рубио.

«Я думаю, что в моменты возможной напряжённости во всём мире важно, чтобы полёты человека в космос и исследования — то, в чём заинтересованы оба агентства, — оставались формой дипломатии и партнёрства, где мы можем находить точки соприкосновения и продолжать достигать великих целей вместе», — подчеркнул астронавт.

Как считает издание, после начала спецоперации на Украине в российско-американских отношениях в космосе «многое изменилось». 28 февраля, всего через четыре дня после начала конфликта, руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что ожидает, что обе страны продолжат работать вместе как единое целое, несмотря на «глобальную ситуацию».

Директор NASA Билл Нельсон подчеркнул, что отношения между центрами управления полётами в Москве и Хьюстоне «находятся на высоком профессиональном уровне», и пообещал продолжить работать сообща.

Однако ситуация постепенно изменилась. В июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После публикации фотографии в NASA заявили, что ведомство «решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки» военной операции на Украине. В тексте заявления отмечается, что это «в корне противоречит основному назначению станции, состоящему в том, чтобы при участии 15 стран продвигать науку и развивать технологии в мирных целях».

В июле российские официальные лица объявили о намерении страны покинуть проект МКС после 2024 года. Однако, как сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, перед этим будут выполнены все обязательства перед партнёрами. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Борисов подчеркнул, что решение уже принято. В NASA заявили, что пока не получали официального уведомления от Москвы, пишет Newsweek.