Бывает раз в тысячу лет — Даллас затопили мощнейшие дожди

В агломерации Даллас-Форт-Уэрт в Техасе вчера в течение 24 часов выпало больше осадков, чем в норме фиксируется за весь летний период, передаёт ABC News. Дождь за считаные минуты превратил центральные улицы агломерации в реки, из-за чего спасателям пришлось выручать автомобилистов, застрявших в заглохших машинах. По данным ABC, местные власти уже объявили о первом погибшем из-за наводнения.

На Даллас обрушилось историческое по масштабам, разрушительное наводнение — и нам только что сообщили о том, что оно уже унесло жизни людей. Спасательные мероприятия продолжались сегодня на протяжении всего дня, а вызвавший катаклизм циклон пришёл в движение — и к вечеру угроза наводнения нависла ещё над 17 миллионами американцев, которые могут оказаться в беде на протяжении всей ночи.

В агломерации Даллас-Форт-Уэрт за сутки выпало более 9 дюймов осадков — это рекорд за последние 90 лет. А в одном из районов вне границ Далласа зафиксировано 15 дюймов (38,1 сантиметра. — ИноТВ) осадков.

Спасательные службы работали сегодня весь день, добираясь до семей и застрявших автомобилистов, — дождь был настолько сильным и шёл так быстро, что застал некоторых водителей врасплох в центральных районах Далласа. Кадры, которые вы видите, сняли на трассе 30.

В затопленных проездах под автомагистралями разворачивались напряжённые сцены спасения людей: пожарные бросались в воду, уровень которой доходил до шеи, и вытаскивали водителей из автомобилей, уходивших под воду целиком.

В других местах потоки воды уносили машины, выбрасывая их на проезжую часть как попало и образуя из них завалы. Здесь пикап висит прямо на стене, едва на ней удерживаясь.

Соседние улицы превратились в реки, затапливая дома, — и выбирались из них семьи с помощью спасателей.

А угроза наводнения теперь сдвигается на восток — на данный момент угрозу наводнения объявили во множестве штатов; за ситуацией следит наш корреспондент Джинджер Зи. Но сперва — репортаж Уилла Карра из Далласа, с которого мы начнём наш сегодняшний выпуск.

Сегодня агломерацию Даллас-Форт-Уэрт затопил дождевой феномен, который случается раз в тысячу лет.

КАЙЛ РОБЕРТС, метеоролог канала WFAA: Посмотритет только на эти цифры — на юге Далласа может в итоге выпасть более 15 дюймов осадков, а в районе Болк-Спрингс, где уже сейчас есть немало проблем, — более 12 дюймов (30,48 сантиметра. — ИноТВ). То есть, выходит, что выпадет целый фут (30,48 сантиметра. — ИноТВ) осадков.



Дождь внезапно начался ещё ночью, затопив дороги в центре города.



ЛЕЙТЕНАНТ ДЖОЗЕФ МАРТИНЕС, пожарно-спасательная служба Далласа: Погода застала людей врасплох. Мне кажется, что никто не ожидал, что дождь будет настолько сильный и интенсивный.



У многих, кто пытался прорваться через затопленные дороги, глохли машины.

В центре Далласа развернулась вот эта удивительная сцена, заснятая дроном команды охотников за бурями: спасатели вплавь пересекают трассу 30, чтобы добраться до застрявшего автомобилиста, а затем помогают ему выбраться на сушу. А когда вода отступила, показался вот этот пикап, застрявший на разделительном ограждении.

А дождь продолжался и после рассвета — и долго.

УИЛЛ КАРР, корреспондент ABC News: На затопленных улицах застряло огромное количество автомобилей, которые их хозяева в итоге бросили. За последние сутки здесь выпало столько осадков, сколько в норме в этих местах выпадает за всё лето.



На востоке Далласа, в Болк-Спригс, целые семьи вместе с домашними питомцами спасали из домов, окружённых быстрыми потоками воды.



МУЖЧИНА: У меня мимо дома такое течение идёт — просто смоет и всё.



Муссоные дожди в сочетании с тропическим циклоном на протяжении выходных вызывали затопления по всему юго-западу США.

А в национальном парке «Зайон» в Юте поисковые отряды разыскивают Джатель Агнихотри, которая отправилась в поход, но перестала выходить на связь в пятницу после того, как по парку пронеслись ливневые паводки.

ПУДЖАН АГНИХОТРИ, брат Джатель Агнихотри: Очень обидно, ведь мы уже третий день её ищем, — и никаких зацепок не нашли, один только рюкзак.



Отрядам удалось обнаружить другого туриста, которого унесло паводковой водой. Его доставили в больницу.

УИЛЛ КАРР: Дэвид, а сегодня, пока циклон движется на восток, местный окружной судья объявил о первом погибшем из-за наводнения — а также ввёл чрезвычайное положение, надеясь помочь всем жителям Далласа. Дэвид?



Да, удивительные кадры приходят от нашего канала WFAA. Спасибо и Вам, Уилл.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.