«Выглядит всё очень мрачно» — норвежский эксперт о предстоящем увеличении цен на электричество в Европе

«Никогда ещё в истории рынка электроэнергии мы не находились на таких уровнях», — заявил эксперт по энергетике Герт Уве Моллестад редакции TV2 NORGE. В Норвегии установлены новые ценовые рекорды на электроэнергию. Однако, по данным европейской биржи Nord Pool, беспокоиться следует не только норвежцам. Сегодня во многих странах Европы устанавливаются рекорды спотовых цен, пишет TV2 NORGE.



AP

Во вторник ожидается очередная мрачная веха в истории норвежской энергетики: установленные ценовые рекорды на электроэнергию в некоторых частях Норвегии и в значительной части Северной Европы будут снова побиты, пишет TV2 NORGE.

По мнению эксперта Герта Уве Моллестада, признаков того, что в ближайшее время электричество подешевеет, не наблюдается, скорее наоборот: «Сейчас цена находится в коридоре четырёх-пяти крон. Может ли цена вырасти до десяти крон зимой? Запросто», — заключил редактор сайта Montel, специализирующийся на вопросах энергетики, пишет TV2 NORGE.

В пятницу «Газпром» объявил о приостановке на техническое обслуживание газопровода «Северный поток — 1» в Германию, что вызвало большой шок и стремительный скачок цен на газ. Норвегии, возможно, придётся пойти по стопам Германии, что означает значительное повышение цен, пояснил Моллестад.

«Только за последнюю неделю немецкие годовые контракты на поставку электричества выросли на 40 процентов. Судя по состоянию рынка, цены зимой на электроэнергию в Германии могут в среднем достичь восьми норвежских крон, и это своего рода «цель», к которой стремится Южная Норвегия, поскольку у нас меньше воды, чем обычно», — заявил редактор и добавил: «Выглядит всё очень мрачно».

Согласно сайту биржи электроэнергии Nord Pool, самые высокие цены во вторник в Норвегии ожидаются на юго-западе страны — 5,74 кроны за кВтч, на юго-востоке максимальная цена составит 4,89 кроны, в центральной части — 0,69 кроны, в северной — 0,01 кроны, и в западной — 4,6 кроны. «Никогда ещё в истории рынка электроэнергии мы не находились на таких уровнях, и сегодня во многих странах Европы устанавливаются рекорды спотовых цен», — заявил эксперт редакции TV2 NORGE.

В список стран, где ожидаются исторически высокие цены на электроэнергию, вошли Швеция, Дания, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Австрия и Англия. Во Франции ожидаются самые высокие цены — в районе 12-13 норвежских крон за кВтч. «Энергии уже катастрофически не хватает, а сейчас ещё тепло. Представляете, что будет зимой, когда придут холода и не будет ветра? Последствия будут серьёзные», — предупредил Моллестад.

По мнению эксперта, на беспрецедентный взлёт цен влияют не только события на Украине. Так, например, во Франции ядерные станции работают на половину мощности из-за низкого уровня воды в Рейне. Водных ресурсов недостаточно, чтобы охлаждать реакторы. Экспорт Норвегией электроэнергии тоже влияет на цену, однако договоры на поставку были заключены давно и теперь энергетические компании попали в затруднительное положение. Выход из сложившегося кризиса цен эксперт видит в повышении энергоэффективности и развитии производства дополнительных мощностей, заключает TV2 NORGE.