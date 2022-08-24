В НАСА решили столкнуть астероид с орбиты при помощи зонда

Американский зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом с целью изменить направление его движения, чтобы протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Согласно заявлению американского космического ведомства, DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») «столкнется с астероидом, не представляющим опасности для Земли, в понедельник, 26 сентября, в 19.14 по времени восточного побережья США (02.14 27 сентября мск)», передает ТАСС.

«Тест продемонстрирует, что космический аппарат может в автономном режиме нацелиться на астероид и произвести столкновение с целью изменить направление движения астероида так, чтобы это можно было отследить при помощи наземных телескопов», – отмечается на сайте НАСА. Согласно заявлению, это позволит «получить важные данные для подготовки на случай обнаружения астероида, который представлял бы угрозу столкновения с Землей».

Зонд DART был запущен в ноябре 2021 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. После выхода в открытый космос зонд отделился от Falcon 9 и полетел в направлении двойного астероида Дидим – Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Ожидается, что аппарат столкнется с меньшим из них – Диморфом – на скорости около 24 тыс. км/ч.

Как ожидается, в результате удара аппарата орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима длиной в 760 м, должна будет отклониться «на долю процента». Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

Напомним, в январе в НАСА предупредили о приближении к Земле километрового астероида. Позже Роскосмос показал видео пролета потенциально опасного астероида мимо Земли.

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