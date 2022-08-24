 

В таджикской диаспоре рассказали об изменении брачных предпочтений у мигрантов в России

24.08.2022, 4:07, Новости дня
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Граждане Таджикистана, которые переехали в Россию по работе или иной причине, нередко вступают в смешанные браки. Ехать на родину для поиска жены или мужа нет необходимости, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Таджикского культурного центра в Москве Хуршеда Хамракулова. Так она прокомментировала информацию, согласно которой таджикские мигранты теряют интерес к бракам с оставшимися на родине соотечественницами.

«Ярко выраженной тенденции того, что таджики, переехавшие в Россию, предпочитают женщин иных национальностей, а не своих соотечественниц, я не вижу. Смешанные браки происходят, но это всегда было. Возможно, за последнее время количество смешанных браков несколько и выросло, но я не могу этого утверждать: я не располагаю статистистическими данными. Однако вряд ли это широко распространенное явление. И причину смешанных браков вполне можно объяснить», – говорит Хамракулова.

Дело в том, что, когда человек переезжает в другую страну, знакомится с ее культурой, общается с людьми, которые следуют иным традициям, он и сам становится частью этого нового общества, продолжает собеседница. В связи с этим нередко и выбор партнера для дальнейшей жизни падает на кого-то из окружения. Не всегда возникает необходимость вернуться в свою страну для поиска жены или мужа.

«Среди множества таджикских семей, с которыми я общаюсь, смешанных браков три–четыре, то есть их немного. Но такие браки в какой-мере естественны: ведь люди стали жить в других условиях, в другой стране. Чаще всего молодые люди смотрят на свое окружение, откуда и выбирают вторую половинку. Но, опять же, я бы не стала говорить о каком-то коренном изменении предпочтений, это все сугубо индивидуально», – рассуждает руководитель Таджикского культурного центра в Москве.

При этом она отмечает, что реальность диктует любому человеку свои правила: в какой бы стране ни находился гражданин, он приобщается к культуре той нации, с которой живет, примеряет к себе, а порой и перенимает ее поведенческие стереотипы. Особенно это касается тех таджиков, которые выросли в России, ходили в русскую школу или институт: они приняли многие явления, привычные для российского социума. Такие люди смотрят на мир несколько иначе, чем их соотечественники, проживающие в Таджикистане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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