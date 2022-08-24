Мнение: О трагических подробностях бегства «верных»… Дошло-таки?

Когда нынешняя #власть в преддверии грозных событий начертала на знамёнах «Умные не надобны! Надобны верные», она ведь не шутила. Она действовала, несмотря на обилие смешков и мемасиков. Отрицательный отбор в элитах шёл по двум направлениям сразу. Одних выдавливали, другие оглуплялись — сами, добровольно, за толику малую, за прежнюю пайку. Прятали голову, закрывали глаза, отгораживались от реальности, заигрывали с государством.

Ну и… доигрались…

До «жареного петуха», обычно предшествующего красному.

Пишут, что на «элитной» Рублёвке до рекордных показателей выросло число объявлений о продаже самой дорогостоящей недвижимости. На продажу выставляются роскошные особняки, виллы и даже дворцы. Общее количество подобных объявлений составляет около четырёх тысяч, а суммарная стоимость лотов оценивается в два триллиона рублей. Это, для сравнения, больше, чем вся жилая #недвижимость в любом городе России, кроме Москвы, Питера и других миллионников.

То есть, элита разом, всей толпой ринулась спешно продавать «родовые гнёзда». В которые было вложено так много боли, пота и слёз. Потому что до неё наконец-то допёрло, чем дело пахнет. Но дошло только сейчас!

Ох, блин, действительно — не «умные», а «верные».

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как российский президент Владимир #Путин чётко обозначил в своей «Мюнхенской речи» программу дальнейших действий. Огненные «события 08-08-08» наглядно проиллюстрировали средства и цели. За этим последовал буквально разгром «несистемной» оппозиции, которую просто и без изысков спровоцировали на столь же бессистемные и явно преждевременные действия, а затем, не гнушаясь в способах, «зачистили» в несколько этапов. Далее наступил 2014-й с его небывалым «всенародным единением». Уже тут можно было смекнуть, куда ветер дует.

Но — нет. Ёжики плакали и кололись, однако продолжали жрать кактус. © Элита всеми силами старалась отгораживаться от реальности, чтобы сидеть на грантах ровно. Подлизывать всё глубже, подстилаться всё ниже, подмахивать всё сильнее…

Лишь бы только не отлучили.

Так продолжалось восемь лет!

И лишь теперь, когда обозлённый Запад начал перекрывать российским «элитариям» доступ к шенгенам, ВНЖ, яхтам, виллам и прочим «запасным аэродромам», до них начало доходить: что-то пошло не так. Но ни днём, ни часом, ни минутой ранее!

Конечно, они же там все «верные», а не «умные». Их так отобрали…

Причём даже сейчас начали что-то понимать далеко не все. Четыре тысячи объектов — это ведь даже не 0,01% «элиты», а в разы меньше. Остальные ещё на что-то надеются. Дрожат, но верят.

Урок столетней давности этим «верным» — всё не впрок?

Или они надеются с выгодой для себя повторить конец 1980-х — начало 1990-х?

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