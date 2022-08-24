Лгали и продолжают лгать — Такер Карлсон о запрещённых вирусологических исследованиях США в лабораториях Китая и Украины

Сейчас мы не знаем, но когда-то люди выяснят, зачем США биолаборатории на Украине и в Китае, говорит прокремлевский пропагандист Такер Карлсон в своей передаче. Энтони Фаучи, заявивший об уходе с поста главного медицинского советника Байдена, наблюдал за исследованиями коронавирусов и был в курсе всего происходящего, как и многие другие, но в итоге никто не был привлечён к ответственности, отмечает ведущий.

Согласно недавним сообщениям новостного агентства Intercept, «учёные, работавшие на гранте Национального института здоровья США за 2014 год для EcoHealth Alliance с целью изучения коронавирусов летучих мышей, соединили генетический материал «родительского» коронавируса, известного как WIV1, с другими вирусами». То есть они создавали более сильные вирусы. И Фаучи следил за этим процессом. Затем Intercept пообщались с несколькими вирусологами, обнаружив, что «семеро из них отметили, что работа, вероятно, соответствует критериям НИЗ США по исследованиям, связанным с созданием новых функций (вирусов. — ИноТВ)». Значит, исследования по созданию новых функций продолжались. Они запрещены в нашей стране, поэтому были перенесены за её пределы в различные лаборатории, одна из которых принадлежит китайскому правительству. Также множество биолабораторий находится на Украине. Что в них происходило? Замолчите! Не задавайте вопросов! Вы работаете на Путина, да?! В какой-то момент, невзирая на угрозы, кто-то задаст вопрос: а зачем нам все эти биолаборатории на Украине? Украина — это не центр фармацевтических исследований. Что же происходит? Мы не знаем, но когда-то люди выяснят.

Недавно агентство Intercept взяло комментарий у вирусолога Винсента Раканьелло, профессора микробиологии и иммунологии Колумбийского университета. Цитирую: «Нет никаких сомнений, сказал он, — исходя из того, что подопытные мыши теряли вес, — что это были исследования, связанные с созданием новых функций. Тони Фаучи ошибается, утверждая, что это не так». Разумеется, Фаучи знал, что он «ошибается», то есть он лгал, говоря, что эти исследования не были связаны с созданием новых функций. Это именно они и были! Теперь всё становится намного понятнее. The Intercept — если вы о нём не слышали — это не издание правого толка. Это агентство из левой части политического спектра. Так, в какой-то момент всё это станет достоянием общественности, и процесс, по-видимому, ускоряется. Неудивительно, что Фаучи решил уйти. В конце прошлого года Национальный институт здоровья США просто признал этот факт. В письме, адресованном комитету палаты представителей по надзору и реформам, официальный представитель НИЗ США Лоуренс Табак написал, что в Ухани был проведён «ограниченный эксперимент», целью которого было проверить, способны ли «спайковые белки встречающихся в природе коронавирусов летучих мышей в Китае связаться с человеческим рецептором ACE2 у подопытной мыши». Дельце в стиле доктора Франкенштейна.



Зачем они вообще это делали? Причём в процессе они уничтожили Соединённые Штаты, и никто даже не принёс извинения, никто не был привлечён к ответственности. Никто фактически не признал это, но мы знаем, что Тони Фаучи был в курсе того, что происходит, потому что именно он санкционировал выделение грантов, а пандемия распространялась по всему миру. Вирусологи лихорадочно, в режиме реального времени сообщали Тони Фаучи что, вероятно, тут замешаны исследования, связанные с созданием новых функций, частично финансируемые правительством США. В начале 2020 года Кристиан Андерсен, вирусолог из Института Скриппса в Ла-Холье, написал Фаучи: «Некоторые особенности (вируса. — ИноТВ) кажутся (потенциально) искусственно созданными». В то же время Дэвид Балтимор заявил, что нашёл «неопровержимое доказательство происхождения вируса», которое он назвал серьёзным вызовом идее естественного происхождения SARS2.



На деле Тони тоже видел эти аналитические сообщения, с самого начала. В ответ на них Фаучи созвал срочное совещание и заявил своим помощникам почитать про исследования, связанные с созданием новых функций, в статье, которую написал учёный, проводивший эксперименты с летучими мышами в китайской военной лаборатории в Ухани. Таким образом, он всё знал с самого начала, многие люди всё знали, и все они лгали нам и продолжают лгать. И ни один человек не был привлечён к ответственности.