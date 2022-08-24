 

NTD – в обмелевшей реке Янцзы обнаружили древние буддийские статуи

24.08.2022, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В обмелевшей из-за аномальной жары реке Янцзы на юго-западе Китая обнаружили каменный остров с тремя буддийскими статуями. Как передаёт NTD, предполагается, что им 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин. Самая крупная скульптура изображает монаха, сидящего в позе лотоса на пьедестале.

Каменный остров с тремя буддийскими статуями показался в обмелевшей реке Янцзы на юго-западе Китая. Предполагают, что им 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин. Самая крупная скульптура изображает монаха, сидящего в позе лотоса на пьедестале.

Гу Юньфэн из Чунцина пришёл на берег с женой, надеясь увидеть статуи. Оказалось, до острова надо плыть.

ГУ ЮНЬФЭН, житель Чунцина: Думаю, это большая ценность — такая, как подводный музей Байхэлян в районе Фулин. Там можно увидеть достопримечательность через стекло. Не уверен, что здесь будет так же.

На юго-западе Китая стоит аномальная жара, поэтому уровень воды в Янцзы быстро падает. Но течение по-прежнему сильное.

ГУ ЮНЬФЭН: Я долго не размышлял, прежде чем поплыть, поскольку вырос у реки. Не думал, что будет так сложно. На мне были ботинки и футболка, а на полпути я вдруг почувствовал, какое сильное течение. Плыть стало очень тяжело.

Когда мужчина доплыл до острова, его ждало новое испытание — горячие камни. Обувь потерял в реке, поэтому ноги пришлось обмотать одеждой. Но Гу считает: путешествие того стоило.

ГУ ЮНЬФЭН: Думаю, наши предки создали это, потому что хотели молиться за мирную жизнь в прекрасной стране. Они, наверное, также молились за местных рыбаков.

Согласно сообщениям китайских СМИ, в Чунцине из-за жары пересохло более 60 рек. Похожая ситуация и в Европе. Недавно на одном водохранилище в Испании обнажился древний дольмен, который называют испанским Стоунхенджем.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / Ученые назвали повышающие риск развития рака кишечника факторы

18.09.20 / Скандалы: «Братишка» вышел из доверия

28.06.22 / Как признать садовый дом жилым онлайн

23.11.21 / Дети с ослабленным иммунитетом вне зоны риска COVID-19?

30.04.22 / Первым делом помассируйте брови: серия еженедельных массажных упражнений против морщин вокруг глаз

26.07.22 / Скандалы: Тот, кто собьёт «слугу народа»

30.12.21 / Эксперты назвали ТОП-10 проблем, которые помешают пройти техосмотр в 2022 году

28.02.22 / Мнение: Помощь ДНР

19.01.22 / Текстиль для дома Hamam, Casual Avenue и The Little Casual становится всё более популярным

15.09.20 / Мнение: Без русского языка Турмения погружается в средневековье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика