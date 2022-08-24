NTD – в обмелевшей реке Янцзы обнаружили древние буддийские статуи

В обмелевшей из-за аномальной жары реке Янцзы на юго-западе Китая обнаружили каменный остров с тремя буддийскими статуями. Как передаёт NTD, предполагается, что им 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин. Самая крупная скульптура изображает монаха, сидящего в позе лотоса на пьедестале.

Каменный остров с тремя буддийскими статуями показался в обмелевшей реке Янцзы на юго-западе Китая. Предполагают, что им 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин. Самая крупная скульптура изображает монаха, сидящего в позе лотоса на пьедестале.

Гу Юньфэн из Чунцина пришёл на берег с женой, надеясь увидеть статуи. Оказалось, до острова надо плыть.

ГУ ЮНЬФЭН, житель Чунцина: Думаю, это большая ценность — такая, как подводный музей Байхэлян в районе Фулин. Там можно увидеть достопримечательность через стекло. Не уверен, что здесь будет так же.

На юго-западе Китая стоит аномальная жара, поэтому уровень воды в Янцзы быстро падает. Но течение по-прежнему сильное.

ГУ ЮНЬФЭН: Я долго не размышлял, прежде чем поплыть, поскольку вырос у реки. Не думал, что будет так сложно. На мне были ботинки и футболка, а на полпути я вдруг почувствовал, какое сильное течение. Плыть стало очень тяжело.

Когда мужчина доплыл до острова, его ждало новое испытание — горячие камни. Обувь потерял в реке, поэтому ноги пришлось обмотать одеждой. Но Гу считает: путешествие того стоило.

ГУ ЮНЬФЭН: Думаю, наши предки создали это, потому что хотели молиться за мирную жизнь в прекрасной стране. Они, наверное, также молились за местных рыбаков.

Согласно сообщениям китайских СМИ, в Чунцине из-за жары пересохло более 60 рек. Похожая ситуация и в Европе. Недавно на одном водохранилище в Испании обнажился древний дольмен, который называют испанским Стоунхенджем.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.