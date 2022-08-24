В Латвии задержали протестующих против демонтажа памятника Освободителям Риги

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента, сообщил портал «Делфи» со ссылкой на полицию.

По информации портала, в рижском парке Победы против сноса монумента протестовали несколько десятков человек, передает ТАСС.

Во вторник на территорию парка Победы в Риге, где расположен памятник советским воинам – освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, прибыли «строители и техника». Памятник был «огорожен заборами со светонепроницаемой пленкой», вокруг на протяжении процесса демонтажа вели дежурство «сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции». По периметру мемориала находилось «не менее десяти микроавтобусов стражей порядка». Как сообщили в Рижской думе, снос памятника должен быть завершен до 15 ноября.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

Ранее власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в республике Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к монументу новые букеты.

Мемориал в честь воинов Советской армии был установлен в 1985 году и носит неофициальное название Памятник Победы. Автором концепции стал рижский художник-архитектор Александр Бугаев, скульпторы – народный художник Латвийской ССР Лев Буковский и Айварс Гулбис. Композиционно центром памятника является 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Родины-матери и воинов-освободителей.

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