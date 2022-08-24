Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил покупателям использовать для расчетов за топливо рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если предусмотренная контрактом оплата в долларах не может быть произведена из-за зарубежных санкций, информирует Bloomberg.

«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», – приводит выдержку из соответствующих документов РИА «Новости».

По данным Bloombergа, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», – поясняет в связи с этим агентство.

«Сахалин-2» – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 млн тонн в год.

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