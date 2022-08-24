Максимальная яркость, но черно-белая клетка: тенденции уличной моды на осенне-зимний сезон 2022

Одежда Street Style – это сочетание многих стилей в одном, что позволяет сделать женские образы интересными и неповторимыми, практичными, удобными в повседневной жизни. Наряду с показами мод, которые проходят в таких городах, как Лондон, Милан, Париж, Токио, Нью-Йорк, существует уличная мода, которая позволяет вносить разнообразие в наряды независимо от их стиля – будь то деловой, повседневный, спортивный и т.д. Итак, что носить осенью и зимой 2022/2023 и какие тенденции ждут модниц?

Фиолетовый цвет

Образы осенне-зимнего стритстайла в сиреневых тонах поражают изысканностью и нежностью.

Этой осенью и зимой можно смело выбирать этот освежающий цвет в разных его оттенках: лавандовом, сиреневом, лиловом. Уличный стиль порадует сиреневыми вязаными костюмами с джоггерами, брючными костюмами оверсайз, сиреневыми рубашками, жилетами, кардиганами и аксессуарами в виде сумок.

Вырезы

Они не всегда практичны в холодное время года, однако невероятно оригинальные вырезы украсят женскую одежду, преимущественно выполненную из трикотажа. Платья, свитеры, водолазки, футболки и топы могут иметь вырезы различных форм и размеров.

Пуховики

Большой популярностью пользуются стеганые пуховики. Прежде всего в осенне-зимних стритстайл-образах будет актуальна верхняя одежда: пальто, короткие куртки и куртки-пледы. Но есть и стильные стеганые костюмы с шортами, которые можно носить с сапогами.

Черно-белая клетка

Любители клетчатого принта должны быть довольны. Дизайнеры не изменили традициям, и в осенне-зимнем сезоне снова актуальна клетка, на этот раз в тренде шахматная. Модная черно-белая клетка украсит твидовые юбки и сарафаны, пальто, жакеты, накидки и пончо. Можно выбрать и другие цвета, а также варианты клетчатого принта.

Экомех

Шубы из экомеха – новые фавориты звезд уличного стиля. Знаменитости и фэшн-блогеры уже несколько сезонов подряд радуют глаз разноцветными шубами. Обратите внимание на объемные модели миди и макси с длинным густым ворсом. Преимущество искусственного меха в том, что он может иметь разные цвета и рисунки, кроме того, он доступен по цене, что делает шубы из экомеха невероятно популярными.

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Короткая куртка

Очень оригинально будут смотреться в стритстайл-образах короткие жакеты, которые могут составить костюм с юбкой, шортами или брюками либо быть самостоятельными вариантами верхней одежды. Носить короткую куртку в осенне-зимнем уличном стиле можно по-разному: с водолазкой, топом, футболкой, а также поверх пальто.

Жилеты

Идеальный вариант для создания уютного осенне-зимнего лука – вязаный жилет. В тренде стильные «бабушкины» жилеты в стиле ретро. Также можно выбрать укороченные, однотонные, блестящие модели. Их надевают с белоснежными рубашками оверсайз в сочетании с джинсами, брюками, а если рубашка достаточно длинная, то можно носить ее как платье, что смотрится ярко и дерзко.

Максимально яркие цвета

В этом сезоне будут в моде яркие вещи, особенно верхняя одежда. Яркие пальто, плащи, тренчи, шубы и куртки поражают разнообразием. Желтый, оранжевый, фиолетовый, красный, зеленый, цвет фуксии будут самыми желанными в уличных образах осенне-зимнего сезона 2022-2023.

Джинсовая ткань

Джинсовая одежда по-прежнему вне конкуренции, а когда не знаешь, что надеть, джинсы всегда есть под рукой и выручат в любую погоду. Следует обратить внимание на вернувшиеся в моду куртки оверсайз, укороченные модели с объемными рукавами, джинсовые комбинезоны, расклешенные джинсы, джинсы с низкой посадкой. Для холодного времени года есть отличные модели джинсов с утеплителем из шерсти, а также с меховой отделкой. Особенно популярными будут джинсовые тотал-луки, а также необычные оттенки денима: молочный, бежевый, песочный, лиловый, серый.