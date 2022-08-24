Мнение: Шесть месяцев

В течение первого года жизни счастливые родители отмечают каждый месяц жизни ребенка. Потом, после первой годовщины, дни рождения считаются как и положено — по прожитому году. Со спецоперацией история та же: пока мы фиксируем каждое 24 число каждого месяца. Потом это будет уже всё равно.

Шесть месяцев боевых действий — в прошлом. Впереди неизвестно сколько, но похоже, что вряд ли меньше. Строго говоря, спецоперация — это когда группа спецназа вламывается в здание, зачищает территорию и исчезает в тихой ночи. Известное начало афганских событий 79 года начиналось именно со спецоперации, когда такая группа вошла в дворец Амина и решила поставленную задачу. Когда спецоперацией называют тягомотную многомесячную историю в сюжете Первой мировой или разнообразных Семи- и Тридцатилетних войн, выглядит это не слишком убедительно, хотя и подкреплено свирепыми штрафами и посадками.

Боевые действия приобрели затяжной формат на истощение. Это уже вполне очевидный факт, который невозможно объяснить иначе, да и уверения, что всё идёт по плану — это даже совсем ушибленным излучением башен скормить не получается.

Нет никакого смысла доказывать, что в такой борьбе нужно сравнивать возможности не России и Украины, а России и Украины+. Да, безусловно, без внешней помощи Киев не выстоит — но помощь есть, и это данность. А вот в таком формате соревнование экономик России и противостоящей ей коалиции выглядит абсолютно однозначным: выдержать его обескровленная режимом экономика в затяжном конфликте не сможет.

Конечно, есть ходы, с помощью которых агонию можно продлить, но это всё равно агония.

Однако критической проблемой, на мой взгляд, для кремлевского режима является не ресурсный фактор (он, конечно, определяющий, и даже при всех прочих равных обстоятельствах он рано или поздно, но приведет к поражению). Критическая проблема — управление. В слегка шутливой (хотя какие тут шутки) эта проблема озвучена давно: набрали верных, а спрашивают как с умных. Лояльность и готовность лизать пятки вождю совершенно не равнозначны способностям к управлению. Однако в персонализированной диктатуре никакого иного механизма отбора кадров, кроме как через лояльность, не существует. Профессиональные качества идут вторичным признаком по отношению к ней. Ни в какой иной системе подбора кадров на высших постах не могут находиться персонажи, которые сегодня мелькают на экранах и в сообщениях СМИ. Бездарные, провалившие всё что можно, надутые и никчёмные — но демонстрирующие беззаветную верность.

Риторический вопрос — способны ли такие люди управлять в кризисной или даже катастрофической обстановке? Конечно, нет. Собственно, они же и создали все эти кризисы вместе с верховным лидером. Как могут решать проблемы те, кто их же и создал своей неустанной деятельностью по разрушению страны, мне, признаюсь, никогда не понять.

Поэтому я склоняюсь к мысли, что впереди у нас будут следующие шесть месяцев конфликта, а за ними — следующие. До тех пор, пока всё это не грохнется окончательно. Либо в силу провального и бездарного управления, либо сыграет роль ресурсный фактор, либо их сочетание. Любые шаги, которыми могут попытаться продлить агонию и конвульсии, только продлят их, но при этом дополнительно ухудшат обстановку.

При этом нужно понимать, что режим не способен и не в состоянии управлять никакими проектами. Любое значимое решение — это проект. Даже если они решат провести мобилизацию (к чему активно призывает ультра-патриотическая общественность) — они ее завалят и создадут на её месте еще одну неразрешимую проблему в дополнение ко всем имеющимся. Хотя, конечно, бросят в мясорубку какое-то количество людей. Мобилизовать промышленность? Так они и в это не умеют. И если попробуют — то дополнительно в костер пылающей катастрофы добавят еще несколько поленьев. Причем не деревянных, а гексогеновых. Сразу с детонаторами.

И вот то, что эта хрень рано или поздно, но рванёт — сомнений как раз нет. Вопрос лишь в одном — когда. Ни одна модель ответ на этот вопрос не даст. Хотя бы потому, что в этой системе уравнений переменных больше, чем самих уравнений. Гораздо больше. Поэтому строго такую систему невозможно решить. Но ответ все равно известен и понятен, важно только не врать самим себе.

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