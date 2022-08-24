Мнение: Орки против русских, Гендальф на гей-параде и «Ленин-огр»

1. Раскручиваемая украинцами и поляками тема, что россияне – это орки, Россия – Мордор, а Путин – Саурон, как-то не особенно зашла на Западе. «Не трогайте своими грязными ручонками нашу классику», – примерно так смотрят на «культурную апроприацию» орков фанаты Джона Толкина и фильмов Питера Джексона. Поэтому антироссийским пропагандистам пришлось несколько изменить нарратив. Теперь россияне у них хуже орков, теперь орки тоже выступают против России (ссылка):



Орки из фильма «Властелин колец» попросили не сравнивать их с русскими. Видеозапись с их обращением была опубликована на YouTube-канале украинской организации по защите животных.

В ролике, где были использованы фрагменты из фильма с новой озвучкой, фэнтезийные персонажи призывают зрителей не называть русских орками, поскольку это «оскорбительно» для последних.

«Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», — высказались герои видео.

Орки также уточнили, что они «не целятся в женщин и детей, не воруют стиральные машины и не испражняются на ковры». «Мы — воины, а не какой-то хлам», — заключили персонажи.

В ролике также появился актер Сала Бэйкер, исполнивший роль Саурона во «Властелине колец». Он заявил, что удивлен «абсолютному злу, с которым борются жители Украины», и призвал неравнодушных помогать зоозащитной организации.

То есть, Саурон, орки и украинцы теперь в одном лагере, на одной стороне? Ладно, пусть так.

Напомню, что сам Толкин был против отождествления орков с каким-либо народом и России/СССР с Мордором. Об этом я писал вот здесь (ссылка). Автор «Властелина колец» отрицал, что события романа являются «аллегорией Второй мировой войны». Да и в рамках этой аналогии, если её всё же рассматривать, орки и Саурон скорее соответствуют Нацистской Германии.

2. Дальше подоспело уточнение позиции уже от Гэндальфа (ссылка):



Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонили британскому актеру Иэну Маккеллену, сыгравшему роль Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец». В ходе розыгрыша Маккеллен пообещал приехать на гей-парад имени лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве. Запись их беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Во время разговора пранкеры, притворившись Зеленским, сообщили, что планирует провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве. «О, можно я, пожалуйста, приеду на него?» — спросил Маккеллен. «Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас на церемонии», — ответил фейковый Зеленский. Британский актер остался доволен предложением. «О, большое спасибо», — поблагодарил он ненастоящего президента Украины.

Пранкеры также попросили помочь актера сформировать гей-подразделение наемников из Англии на Украине. «Я думаю, что у вас много солдат геев. И мы из них сформируем толерантную армию в Украине», — сказали пранкеры. Маккеллен пообещал «донести обращение, до всех, кто хочет его услышать».

Здесь нужно понимать, что и западные актёры, и типичные западные потребители фэнтези и прочей масс-культуры знать не знают, кто такой Бандера, ничего не понимают в украинском национализме и вообще с трудом могут найти Украину на карте.

3. В комментариях на Дзене читатели пишут (ссылка):

…советские дизайнеры при изображении Ленина чаще использовали барельеф, который присутствовал на купюрах, монетах и, конечно, на всевозможных значках.

…вспоминается курьезный случай, который произошел в Латвии. Огрский трикотажный комбинат к столетию вождя заказал памятный знак с изображением Ленина, цифрой 100 и четырехкратно повторенной надписью по-латышски «OGRE» – так пишется название городка, где расположен комбинат. И случилось так, что комбинат посетила делегация американских профсоюзов, членом которой вручили по такому значку. И тут начался ажиотаж, делегаты стали просить ещё и ещё эти значки. Сопровождающие сотрудники спросили переводчика, что происходит. И выяснилось, что в переводе с английского название города означает наименование сказочного персонажа – людоеда великана.

Естественно, произошла смена всего руководства города и комбината.

Насколько эта история подлинная, а насколько – анекдотическая, установить не представляется возможным. Однако значок такой и вправду существует (ссылка):