Эффективный способ сохранить загар: физические и эмоциональные преимущества сухой чистки тела

Гуру красоты давно выбрали щетку с мягкой щетиной главным орудием для сохранения молодости и хорошего внешнего вида в домашних условиях. Массаж сухой щеткой помогает стимулировать микроцеркуляцию кожи, которая обогащает кровь кислородом, помогает выводить токсины. Но это не все. Еще одним эффектом массажа является воздействие на эмоции… и способность продлевать загар. Неожиданно.

Как это работает

Массаж сухой щеткой – это не просто очередной косметологический лайфхак, это полноценная процедура. Главное, чтобы инструмент имел мягкую натуральную щетину, иначе кожа будет травмироваться. Сухой массаж запускает процедуру обновления клеток, естественным образом отшелушивая с поверхности мертвые клетки.

Массаж важно выполнять не только круговыми движениями, но и линейно, снизу вверх, от конечностей к голове. Время массажа выбирайте сами, его можно проводить и утром, и вечером. Утренняя процедура помогает разбудить и взбодрить тело, сохранить энергию на весь день. Вечером массаж расслабляет, помогает аккумулировать и выводить токсины, накопленные в течение дня. Утром после процедуры обязательно нужно нанести увлажняющий крем или молочко, чтобы создать защитный слой и защитить кожу от солнца.

Преимущества сухого массажа

Сухой массаж щеткой имеет массу преимуществ для здоровья. Самым простым является удаление мертвого слоя клеток, об этом мы уже упоминали. Обновление эпидермиса улучшает структуру кожи, активизирует выработку коллагеновых волокон, поддерживает тонус кожи. Это внешнее влияние. Массаж действует и на более глубоком уровне. Это и усиление кровообращения, микроцеркуляции, большое влияние оказывает на движение лимфы. Все это помогает ликвидировать целлюлит, разглаживает апельсиновую корку, делает кожу упругой.

Если вы страдаете от отеков, массаж сухой щеткой вам нужно делать обязательно, потому что движения снизу вверх помогают разогнать застой жидкости в самых труднодоступных частях тела, а это, в свою очередь, со временем скажется и на лице. Кстати, есть один нюанс: этот вид массажа не подходит для лица, поскольку тут кожа более тонкая, чувствительная, ее можно легко повредить. А если есть акне, то ситуацию вообще можно ухудшить. Поэтому будьте осторожны.

Сухой массаж способствует равномерному загару, который держится, между прочим, в несколько раз дольше. А все потому, что мы снимаем опять же ороговевший слой, позволяя солнечным лучам проникать более глубоко. А такой загар долго вымывается даже самыми сильными косметическими средствами.

Эмоциональное воздействие

Сухая чистка воздействует не только на физическое состояние. Специалисты утверждают, что, работая с верхней частью тела, вы стимулируете новые эмоции и чувства, а работа с нижней частью помогает забыть негативные эмоции. Эффект усиливается с применением эфирных масел. Используйте их вечером, чтобы отключить все дневные переживания, успокойте нервную систему с помощью масел лаванды, перечной мяты или кедра. Просто нанесите пару капель на щетину и разнесите по телу.