Daily Mail – британский парламент выбросил 2,6 млн порций еды

За последние шесть лет парламент Великобритании выбросил в качестве отходов более тысячи тонн еды. По данным Daily Mail, этого объёма хватило бы, чтобы накормить 2,6 миллионов сограждан. Высокооплачиваемые чиновники не платят за обеды из своего кармана. Всё это происходит на фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни: миллионы британцев уже регулярно испытывают чувство голода и сокращают расходы домохозяйств, пишет Daily Mail.



AP

По данным Daily Mail, за последние шесть лет британские парламентарии отказались от 2,6 миллионов оплаченных государством обедов. Было подсчитано, что такого количества еды хватило бы на 153 восьмитонных контейнера общим весом 1230 тонн. При цене £8 за порцию выброшенные блюда стоили бы £20,8 млн. Издание отмечает, что Вестминстер пользуется бесплатным питанием, и это при ежегодной заработной плате депутатов £82 тыс. (5,8 миллионов рублей. — ИноТВ).

Всё это происходит на фоне кризиса стоимости жизни. Более 2 миллионов британцев уже сейчас голодают, в то время как ещё больше боятся, что их зарплата не покроет инфляцию. Ожидается, что счета за топливо к апрелю следующего года вырастут до £6 тыс. в год. По данным Daily Mail, в период с января по апрель 7,3 миллионов домохозяйств сокращали приемы пищи или вообще пропускали их, пишет издание.

Благотворительные организации подсчитали, что в Великобритании ежегодно выбрасывается 9,5 миллионов тонн продуктов питания на сумму £19 млрд, и это несмотря на то, что большая их часть — съедобна. «Ежегодно в Великобритании выбрасывается 1,3 миллиарда порций вкусной еды», — сообщил представитель благотворительного фонда FareShare газете Daily Mail.

В настоящее время страна находится в тисках кризиса стоимости жизни, инфляция превышает 10%, процентные ставки растут, а продукты питания повседневного спроса выросли в цене на целых 34%, суммирует Daily Mail.

По всей стране люди пытаются найти средства, необходимые на оплату еды и счетов, но ситуация только ухудшается. Резкий скачок цен на газ начался после окончания пандемии коронавируса. За резким ростом спроса на газ последовал и огромный рост затрат. Во всём мире, но особенно в Европе, ситуация резко усугубилась военными действиями на Украине. С тех пор поставки российского газа в Европу резко сократились. Это привело к тому, что цена на газ подскочила до невиданных прежде уровней, пишет Daily Mail.

Более того, есть опасения, что зима приведёт не только к увеличению нагрузки на службы здравоохранения, которые уже достигли критической точки, но и к повышению числа бездомных и детской бедности, заключает издание.