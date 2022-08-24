Политическая и гуманитарная катастрофа — конгрессмен о провальной миграционной политике США

Не только Байден, но и другие политики-демократы виноваты в нынешнем миграционном кризисе, все они должны нести ответственность за его последствия, говорит конгрессмен Байрон Дональдс в интервью Fox News. Это тяжёлое бремя всецело легло на плечи жителей граничащих с Мексикой районов страны, местные города трещат по швам, а либералы в Вашингтоне попросту игнорируют проблему, стремясь вести политику открытых дверей, которую никто, кроме них, не поддерживает, заявил политик.

С нами конгрессмен от штата Флорида Байрон Дональдс. Послушаем, что он думает о происходящем. Вот кадры, снятые на этих выходных около медицинского центра Линкольна в Бронксе. Сотни нелегальных мигрантов выстроились в очередь, получали бесплатное медицинское обслуживание, бесплатную еду и даже бесплатные телефоны. Некоторые люди негодуют, смотря на это, они говорят: в Нью-Йорке множество людей, которые с трудом сводят концы с концами, почему мы заботимся о нелегальных мигрантах? Дело в том, что их привезли и оставили в Нью-Йорке, где у них ничего нет. В то же время города на границе попросту рушатся под давлением этого огромного числа нелегальных мигрантов. Видя это, многие граждане признают, что нужно помогать приезжим, но ведь нужно уделять внимание и другим тоже! Мне интересно, что Вы думаете обо всей этой ситуации?

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, конгрессмен: Я думаю, что когда у власти стоят политики из Демократической партии — не только Джо Байден, но и такие фигуры, как сенаторы Марк Келли от Аризоны и Кортес-Масто от Невады, мэр Нью-Йорка Адамс и мэр Вашингтона Боузер, которые поддерживают такую пограничную политику, — то они и должны нести ответственность за её последствия. Жители городов у южной границы никогда не просили, чтобы она была открыта. Джо Байден захотел открыть её, его поддержали политики-демократы — они и должны за это расплачиваться, всё очень просто. Если это бремя ложится на плечи жителей приграничных городов, пока либералы в северо-восточной части страны игнорируют проблему, которую сами же создали, ситуация лишь продолжит ухудшаться. Происходящее — это политическая и гуманитарная катастрофа. Её спровоцировала Демократическая партия, поэтому крупные города, голосовавшие за неё, должны взять на себя часть этой ноши — результата ужасной пограничной политики демократов.



Так, губернаторов Техаса и Аризоны, Грега Эббота и Дага Дьюси, представители Демпартии критикуют за то, что они автобусами вывозят людей, хотя это происходит добровольно, мигранты должны выразить желание поехать. После их отправляют в Вашингтон (округ Колумбия) или в Нью-Йорк. Но в то же время, пока эти губернаторы подвергаются критике, конгрессмены федерального правительства отправляют тысячи людей самолётами, автобусами и другим транспортом по всей стране, размещая их в городах с и без того перегруженной системой социальной поддержки.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Вы совершенно правы. Федеральные власти занимаются этим с прошлого февраля. Если вы летали куда бы то ни было рейсами American Airlines или Southwest Airlines — на борту были нелегальные мигранты. Это всё устроено Управлением по переселению беженцев, но проблема шире: пограничная политика Джо Байдена субсидирует наркокартели! В год они будут зарабатывать по 15 миллиардов долларов. И я не слышал, чтобы демократы жаловались на мигрантов, которых наркокартели ввозят в США. Я не слышал, чтобы они жаловались на то, что наркокартели зарабатывают миллиарды долларов ежегодно. Я не слышал, чтобы они говорили о девушках, которые становятся жертвами изнасилований, я подчеркиваю, жертвами насилия и торговли людьми со стороны наркокартелей. Когда речь заходит об этих проблемах, им (демократам. — ИноТВ) нечего сказать, потому что они хотят вести политику открытых границ. Но когда Эббот и Дьюси посылают мигрантов в Нью-Йорк и Вашингтон — они начинают жаловаться! Это лицемерие в его наихудшем проявлении!



Редколлегия The Washington Post , по сути, послала мэру Мюриэл Боузер сигнал о том, что ей нужно подготовиться, потому что ситуация продолжит развиваться. В редакторской статье пишут: «Округ Колумбия не сможет избавиться от автобусов с мигрантами. Городу нужно готовиться к их наплыву». Но, господин конгрессмен, тут есть и другая проблема: порядка 250 тысяч несопровождаемых малолетних детей были переселены в нашу страну. И когда они станут взрослыми, мы вновь окажемся в кризисной ситуации, когда придётся решать, что с ними делать. Нужно ли инициировать процесс депортации или это будет своего рода «Дакка 2.0»?

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Как мне кажется, нужно начинать процедуру депортации. Джо Байден позволил этому произойти, но не только он, как я уже говорил — это и сенаторы-демократы, которые пальцем не пошевелили, чтобы решить эту проблему, они её подхлестнули! Что же делать? Наводнять страну миллионами людей в рамках этой безрассудной политики, а потом сказать: «Ой! Теперь нам придётся дать им гражданство или инициировать процедуру его получения» — это ужасная политика, никто её не поддерживает, демократы не могут пропихнуть её в конгрессе. Поэтому они будут делать это с помощью грубой силы, не осуществляя правоохранительных мер на южной границе. Поэтому все столкнутся с этой проблемой. Ужасная политика, но это то, что бывает, когда партия власти привержена идеологии, противоречащей реальным фактам, и не понимает, как эти меры отразятся на многих городах страны.



Конгрессмен Байрон Дональдс, из прекрасного штата Флорида, всегда приятно с Вами поговорить. Спасибо, что присоединились к нам, мы ценим это.



БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Всегда рад!

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.