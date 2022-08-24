 

Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости

24.08.2022, 0:30, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона, заявила, что при необходимости готова применить ядерное оружие.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», – приводит ТАСС ответ Трасс на вопрос о возможности применения ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства, заданный ей на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме. Мероприятие было организовано радиостанцией Times radio.

Ранее из результатов опроса стало известно, что большинство членов Консервативной партии Британии на выборах премьер-министра собираются голосовать за Лиз Трасс.

Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал «ядерную пятерку» на деле демонстрировать приверженность подписанному совместному заявлению о неприемлемости начала ядерной войны, как и любой военной конфронтации между ядерными державами.

Напомним, 1 августа президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.

В начале января лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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