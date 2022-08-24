СК возбудил дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве констатировали, что 23 августа в столице Латвии произошел снос памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Решение о сносе было принято депутатами рижской думы, публично оно было озвучено и поддержано мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом.

«В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ. Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», – приводит текст сообщения ТАСС.

В ведомстве также отметили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.

Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Рижская дума постановила начать подготовительные работы к демонтажу. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

Ранее власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили новые букеты.

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