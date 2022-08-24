 

Кремль предупредил Прибалтику об ответе на снос российских памятников

24.08.2022, 0:30, Новости дня
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Российские дипломаты предупреждают коллег из прибалтийских стран о том, что демонтаж памятников может иметь асимметричные последствия, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Сейчас очень сложно вести диалоги с Прибалтикой. Тем не менее, мы всеми возможными на сегодня дипломатическими мерами предупреждаем коллег о самых сложных последствиях. Они могут быть не только симметричными, но и асимметричными», – приводит слова спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству ТАСС.

Швыдкой напомнил, что инициативы о сносе памятников возникали и ранее. «Демонтаж российских памятников начался не в этом году, а раньше. В каких-то государствах это делается варварски, где-то пытаются сохранить видимость приличий, перезахоранивая останки на кладбище, хотя эксгумация сама по себе является варварством. Конечно, мы предпринимаем усилия для того, чтобы это предотвратить», – сказал дипломат.

Швыдкой подчеркнул, что Россия не станет проводить подобную политику. «Мы живем в стране, которая придерживается принципов гуманизма и традиционных ценностей, которые не позволяют совершать такие варварские поступки по отношению к захоронениям. Как вы знаете, в РФ много захоронений, в том числе немецких солдат, которые участвовали в агрессии во время Второй мировой войны против Советского Союза», – отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

Ранее власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в республике Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к монументу новые букеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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