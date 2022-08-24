 

День Евпатия Коловрата: приметы и традиции 24 августа

24.08.2022, 0:10, Разное
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Предки считали 24 августа страшным днем, поскольку верили, что в этот день одинокий белый конь бродит по болотам в поиске погибшего всадника. Тем не менее в день Евпатия Коловрата существовали традиции, которые строго соблюдали.

Традиции

В этот народный праздник приступали к стрижке овец. Обычно животные успевали обрастать новой шерстью к зиме. Также к холодам пряли нитки и вязали теплые вещи, катали валенки.

Что нельзя делать 24 августа

На Евпатия Коловрата предки сторонились кладбищ и диких лесов. Не подходили близко к болотам. Если же и отправлялись в лес на охоту, то компанией, поскольку были убеждены в том, что там бродят духи, которые не нашли покой. А еще в этот день не питали надежду на восстановление испорченных отношений, поскольку получалось делать только хуже.

Приметы

Люди в этот народный праздник обращали внимание на погоду. Если небо алое или облака перистые, значит, грядет сильный дождь и ветер. Ливень будет идти долго, если во время осадков светлеет. Появление росы ближе к ночи предупреждает грибников о богатом урожае. Небольшой ветер около земли – к ненастью.


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