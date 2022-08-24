Густая челка или пикси. Стрижки, которые вне времени (актуальны и на новый сезон)

Классика всегда остается актуальной и никогда не выходит из моды. Именно поэтому, чтобы всегда выглядеть просто превосходно, нужно правильно подобрать для себя прическу, которая будет вневременной. Вот несколько вариантов, которые отлично подойдут любой девушке.

Боб

Это классическая прическа, которая на протяжении длительного времени не выходит из моды и является универсальным вариантом.

Боб всегда выглядит элегантно и просто шикарно.

Несмотря на то что эта стрижка требует небольшого ухода, так как придется подстригать волосы каждые 4-6 недель, можно быть точно уверенным в том, что вы всегда будете выглядеть ухоженно, независимо от того, носите вы взлохмаченный боб или прямой.

Длинная многослойная стрижка

Такая прическа просто идеально подойдет девушкам, которым нравится гламур. Слои красиво обрамляют лицо. Это вневременная прическа.

Пряди с пробором посредине выглядят в стиле 90-х годов. Благодаря тому что волосы разной длины, это помогает добавить объем и текстуру локонам.

Взлохмаченная густая челка

Секрет того, как сделать челку вневременной, заключается в том, чтобы создавался эффект того, что девушка только проснулась.

Слегка взъерошенные пряди помогают создать просто фантастический эффект.

Однако, при этом стоит помнить о том, чтобы челка всегда выглядела хорошо, ей требуется серьезный уход.

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Волнистый лоб

Стрижка лоб требует намного меньшего ухода, чем боб. Эта прическа характеризуется тем, что срез волос выполняется ровно, одной длины на уровне плеч. Лоб визуально напоминает каре.

Лоб подходит абсолютно всем, так как это универсальный вариант. Независимо от того, прямые волосы, слегка взлохмаченные или с пляжными волнами, такая стрижка выглядит современно и непринужденно.

Пикси

Несмотря на то что стрижка пикси является прической для смелых девушек, это стиль, который просто невозможно привязать к какой-то эпохе или времени.

Пикси всегда выглядит шикарно, модно и стильно.