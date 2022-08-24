Не пользоваться солнцезащитным кремом, долго стоять под горячим душем: худшие ежедневные привычки, вредящие вашей коже

Американский дерматолог Джошуа Зейхнер понимает важность хорошего здоровья кожи и избегания вредных привычек, которые могут мешать функционированию клеток. Действия, которые мы совершаем ежедневно, сильно влияют на общее состояние здоровья кожи. Они могут либо помочь, либо повредить наш кожный барьер. Итак, какие же привычки отрицательно сказываются на состоянии кожи.

Отсутствие солнцезащитного крема

Многим известно, что воздействие УФ-излучения является самым большим фактором, способствующим как старению кожи, так и ее раку. Ежедневное использование солнцезащитного крема — это первая линия защиты. Выберите солнцезащитный крем с показателем не менее 30 SPF и сделайте его нанесение регулярной привычкой. К примеру, его можно намазывать сразу после чистки зубов.

Выдавливание прыщей

Угревая сыпь является наиболее распространенным кожным заболеванием, от которого страдают люди в Соединенных Штатах. Им больны более 50 миллионов американцев. Выдавливание прыщей неизбежно приносит больше вреда, чем пользы. Вместо того чтобы ковырять кожу, доберитесь до корня проблемы, используя безрецептурные средства от прыщей. Они содержат такие ингредиенты, как перекись бензила или салициловая кислота. Лечите все лицо, чтобы предотвратить появление прыщей, а не пытайтесь с ними бороться уже после того, как они появились.

Царапание крапивницы

Если на коже есть крапивница, одна из худших привычек — чесать ее, так как это только усилит раздражение кожи. Есть как минимум два способа лечения крапивницы:

1. Накрыть пораженный участок холодной мочалкой или протереть его кубиком льда в течение нескольких минут, что может обеспечить кратковременное облегчение и предотвратить появление царапин.

2. Использовать эффективное лечение препаратами под контролем врача. Некоторые лекарства могут не только облегчить зуд из-за крапивницы, но и существенно уменьшить ее размер всего за одни сутки.

Не умываться

Очищение — основа ежедневного ухода за кожей. Это помогает удалить грязь, масло, макияж и загрязнения, которые накапливаются на поверхности кожного покрова. Если человек не умывает лицо, то грязь никуда не уходит. А это может вызвать раздражение, воспаление, появление прыщей и даже способствовать преждевременному старению.

Длительный горячий душ

Хоть горячий душ может расслаблять наше тело и разум, на самом деле он лишает кожу эфирных масел и нарушает кожный барьер. Прием душа должен быть коротким — 10 минут или даже меньше. Температуру воды необходимо сделать такой же, как и в бассейне с подогревом в летнее время. После выхода из душа вытрите кожу насухо и нанесите увлажняющий крем.