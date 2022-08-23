Скандалы: Почти 4500 человек заболели «ковидом» в Петербурге. Год назад было 1390

За сутки в Петербурге выявили 4 412 новых случаев коронавируса, что свидетельствует о явном ухудшении эпидемиологической обстановки

При этом темпы заболеваемости в Северной столице оказались выше по сравнению с показателями августа 2021 года, когда в городе уровень заболеваемости фиксировался на примерно 1400 «коронавирусных» в сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки госпитализировали 294 человека, умерли 18 петербуржцев. Отметим, с начала пандемии в Северной столице выявили 1 626 092 подтвержденных случая коронавируса.

Эпидситуация в Петербурге начала резко ухудшаться в июле 2022 года. Несмотря на это, до сих пор органы исполнительной власти не предприняли каких-либо мер для того, чтобы свести негативную тенденцию на нет — например, ношение масок в общественном транспорте до сих пор является лишь рекомендацией. Кроме того, губернатор Александр Беглов не ведет и речи о том, чтобы ввести хотя бы частичный локдаун.

При этом год назад ситуация в Петербурге с коронавирусом была куда более оптимистичной. Так, в конце августа 2021 года, как следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф», суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге составляла 1350-1400 человек. Это в три раза меньше, чем сейчас.

Примечательно, что при ежедневном приросте количества «ковидных» больных в Петербурге осталось лишь 10% свободных коек для инфицированных. СМИ писали, что в городских стационарах пациенты с COVID-19 и пневмониями заняли более 90% ковидных коек. Из 2768 мест пока остаются свободными около 240, хотя изначально чиновники рапортовали о расширении коечного фонда и якобы полной готовности к ухудшению эпидемиологической обстановки.

Петр Кузнецов