Неча тормозить! – Личное мнение

Красивая — актриса типа Натали Портман? — Лянка Грыу три месяца назад объявила о разводе с мужем. Муж-режиссёр, с которым Лянка прожила 12 лет и родила ребёнка, не знаю, что делает.

Сама Лянка скучает по новому мужику.



Фото: Соцсети

«Скучаю по тебе. Отношения на расстоянии — это сложно и романтично. Скучать, писать, созваниваться и ловить каждый момент встречи, потом опять нырять в работу…»

Эвона, как.

Скучает. Ей сложно и романтично. Снова скучает, а потом ка-а-ак напишет, позвонит и встретится. И снова с головой в работу.

Жуткая романтика в 34 года. Три месяца назад развелась, так чего зазря время терять?

Сколько той молодости ещё осталось? Тем более, при таком напряжённом графике ныряния в работу.

Многие считают, что пострадать после развода нужно хотя бы годик. Некоторые страдают два года, а то и три. Я скажу, что страдать не нужно, потому что время не ждёт.

Если не тормозить, а сразу вступать в отношения, то шансов найти то, что нужно, как вы понимаете, больше. Лучшее — это присмотреть кого ещё до развода.

К чему это я? Ах, да: сколько — ну, в среднем! — у вас между отношениями проходило времени?

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