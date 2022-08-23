На станции БКЛ “Печатники” началась обкатка эскалаторов

“Печатники” находятся на восточном участке БКЛ. Там же располагаются станции “Кленовый бульвар”, “Нагатинский Затон” и “Текстильщики”. На всех станциях продолжаются архитектурно-отделочные работы, идет монтаж и пусконаладка оборудования и инженерных систем.

На “Печатниках” обкатали первые три из 17 эскалаторов. Специалисты продолжают монтировать еще девять подъемных механизмов, затем их начнут готовить к запуску.

Также на станции “Печатники” смонтировали два лифта из трех. Сейчас идет их подготовка к испытаниям.

В пассажирской зоне станции монтируют фасадные панели, на полу укладывают гранит. Используются материалы российского производства.

На базе станции “Печатники” появится транспортно-пересадочный узел, которым ежедневно будут пользоваться десятки тысяч человек. ТПУ объединит Большую кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии и второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).

Ранее на соседней станции БКЛ – “Текстильщики” – полностью смонтировали пути. Станционный комплекс готов к приему поездов.

Также на “Текстильщиках” готовы монолитные конструкции, в том числе вестибюля № 1 и пристанционных сооружений. Сейчас продолжается монтаж инженерных систем в технических помещениях.

Решение о строительстве большого метрокольца принял в 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин. В состав нового пересадочного контура входит 31 станция, из них 22 уже открыты для пассажиров.

Завершить строительство БКЛ планируется к 2023 году. Линия сократит время в пути на 15-20 минут, создаст дополнительные маршруты передвижения и улучшит связность районов Москвы.

Пассажирам больше не придется ехать в центр для пересадки. В дальнейшем от большого кольца протянут новые радиальные линии метро.

За последние 10 лет Москва вышла на рекордные темпы строительства метро. В городе появилось 195 километров новых линий, открыто 100 станций, 11 электродепо. До конца 2024 года подземка увеличится еще на 27 станций.

В настоящее время ведется строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Продлеваются Сокольническая, Люблинско-Дмитровская и Солнцевская линии.