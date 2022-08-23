 

Как в России сэкономить на ипотеке

23.08.2022, 22:45, Разное
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Ипотека – пугающее слово для многих россиян, однако, как оказалось, некоторые на ней могут сэкономить. А как это сделать – рассказал журналистам специалист по финансам.

Увы, но, как уже было сказано ранее, сделать это получится не у каждого. Так, способ экономии работает только для многодетных семей. По словам Алексея Лашко, существуют различные проекты по выдаче пособий для семей с несколькими детьми и облегченные условия кредитования. Например, семьи с тремя и более детьми могут получить от правительства около четырехсот пятидесяти тысяч рублей для выплаты кредита.

Стоит отметить, что есть важное условие – младший ребенок должен появиться на свет не ранее 2019 года. При этом распространяются пособия на ипотечные заемы, которые были зарегистрированы до июля 2024 года. Кстати, израсходовать деньги можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.

Если говорить об условиях получения, то стоит учесть то, что деньги будут отправлены сразу в банк, а не будут выданы на руки клиенту. Также стоит отметить, что выдаются субсидии только на погашение уже оформленных кредитов, поэтому деньги не получится использовать в качестве первого взноса по ипотеке. Кроме того, пособие будет выдано лишь один раз, так что если какие-то деньги останутся после погашения задолженности, то они будут возвращены государству.


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